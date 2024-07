Saigon Expresso: TP.HCM có mưa rào

Sen Vàng rút khỏi Hoa hậu Việt Nam, truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài, TP.HCM có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to... là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 13/7/2024

Truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài. VKSND tối cao ngày 12/7 ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Sen Vàng rút khỏi Hoa hậu Việt Nam. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Công ty Cổ phần Quảng cáo thương mại Sen Vàng chính thức rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sau một thập kỷ đồng hành. Báo Tiền Phong, đơn vị sáng lập, tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ tìm một công ty đồng hành mới trong hành trình tiếp theo.

Trong tương lai, công ty Sen Vàng sẽ tập trung phát triển các cuộc thi sắc đẹp khác mà họ đang nắm bản quyền như Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Quốc tế Việt Nam...

Nhà xe ở TP.HCM bị phạt hơn 100 triệu đồng vì loạt vi phạm. Theo kết luận thanh tra của Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM, Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh có hàng loạt vi phạm như lái xe liên tục quá thời gian quy định; không cập nhật, lưu trữ các thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình tối thiểu 1 năm; đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chưa đầy đủ… Từ kết quả trên, đoàn thanh tra kiến nghị Chánh Thanh tra Sở xử phạt Công ty Tiến Oanh tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

TP.HCM có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi. Cụ thể, sáng và chiều, TP.HCM giảm nhiệt và có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt khoảng 29-31 độ C, không thay đổi so với ngày hôm trước. Tối và đêm, khu vực TP.HCM mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng 25-26 độ C.

Đầu tư gần 2.400 tỷ đồng xây cầu vượt ‘xóa’ điểm đen kẹt xe ở TP.HCM. Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất UBND TP giao nhiệm vụ lập, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Bốn Xã (nối quận Bình Tân và quận Tân Phú). Đây là 1 trong 24 “điểm đen ùn tắc” trên địa bàn TP.HCM. Phương án đầu tư gồm cầu vượt, nút giao thông và kinh phí giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.383 tỷ đồng , trong đó riêng giải phóng mặt bằng là gần 2.100 tỷ đồng .

Việt Nam có tốc độ già hòa dân số nhanh nhất thế giới. Thống kê cho thấy nhóm dân số trong độ tuổi từ 15 - 59 tuổi chiếm khoảng 63,8% năm 2019 giảm xuống còn 62,2% năm 2023. Việt Nam hiện ở trong thời kì cơ cấu “dân số vàng” nhưng cũng đã bước vào quá trình già hóa dân số, dự báo sẽ chuyển sang giai đoạn “dân số già” vào năm 2038. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Tuyến metro số 1 sẽ vận hành thử nghiệm vào tháng 10. Chiều 12/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đơn vị đang tiến hành công tác đào tạo đối với nhân sự vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo kế hoạch, công tác đào tạo này sẽ kết thúc trước tháng 9. Vào tháng 10 và 11 năm nay, tuyến metro số 1 sẽ được vận hành thử nghiệm.

Giá vàng nhẫn lần đầu vượt vàng miếng SJC. Ngày 12/7, mỗi lượng vàng nhẫn 9999 bật tăng 500.000-600.000 đồng, kéo giá bán ra vượt 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn nằm tại vùng giá giao dịch 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua và bán), không thay đổi trong hơn 1 tháng qua. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm vàng nhẫn trong nước có giá cao hơn vàng miếng SJC. Giai đoạn trước tháng 6, giá vàng nhẫn thường thấp hơn vàng miếng, có thời điểm chênh hơn 17-18 triệu đồng/lượng.