Saigon Expresso: Thời tiết TP.HCM dịp lễ 2/9

Kết quả điều tra vụ nhường huy chương giải karate tại TP.HCM, Số ca mắc sởi tại TP.HCM tăng dồn dập và thời tiết kỳ nghỉ lễ... là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 30/8/2024

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đường phố TP.HCM sẽ sử dụng đèn LED. Tại Lễ công bố dự án “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero” của báo Tuổi Trẻ, ông Cao Tung Sơn, Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (TN&MT), cho biết Chính phủ sắp có chỉnh sửa trong các quy định về môi trường. Trong đó, chuyển đổi từ các biện pháp chiếu sáng truyền thống sang chiếu sáng xanh, bảo vệ môi trường cũng là điều cần thiết trong hành trình giảm phát thải của Việt Nam. Theo kế hoạch của TP.HCM, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đường phố sẽ sử dụng đèn LED để tiết kiệm điện và xây dựng một thành phố xanh, bền vững.

Vì sao 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ không đến TP.HCM? Chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 29/8, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhìn nhận việc 4.500 nhân viên thuộc Sun Pharmaceutical Industries Limited - tập đoàn dược phẩm lớn nhất Ấn Độ - đến Việt Nam du lịch là điều đáng mừng cho ngành du lịch trong nước.

Nói về lý do đoàn khách Ấn Độ không đến TP.HCM, ông Hòa cho biết theo tìm hiểu của các đơn vị lữ hành, xu hướng khách Ấn Độ khi đến đất nước nào đó lần đầu cũng sẽ chọn Thủ đô để tham quan, du lịch văn hóa. Với những đô thị lớn những TP.HCM thì họ sẽ du lịch lặp lại để mua sắm, thụ hưởng.

Kết quả điều tra vụ nhường huy chương vàng ở giải karate trẻ TP.HCM. Trưa 29/8, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đưa ra thông cáo báo chí làm sáng tỏ việc có dấu hiệu tiêu cực ở giải karate năng khiếu-trẻ TP.HCM diễn ra hôm 18/8 - do ông Nguyễn Mạnh Dương, phụ huynh của một VĐV nhí, tố cáo.

Liên đoàn Karate Thành phố đã thẩm định trên cơ sở các băng hình ghi lại trận đấu và thành lập tổ kiểm tra giám định độc lập. Kết quả cho thấy tổ trọng tài thực hiện đúng phán quyết chuyên môn theo Điều lệ giải và Luật thi đấu Karate Quốc tế, không có sai sót hoặc tiêu cực ở trận đấu này. Còn về phát ngôn của HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nêu quan điểm: "Phát ngôn của HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm “có đấu cũng sẽ thua” (do chính bà thừa nhận và bà Như làm chứng) không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp HLV, không mang tính giáo dục thế hệ trẻ, làm xấu đi hình ảnh phong trào thể thao thành phố nói chung.

Công an TP.HCM nói về hình thức 'xổ số Labubu' trên TikTok. Gần đây trên mạng xã hội, trò xổ số may rủi với phần thưởng là thú nhồi bông Labubu trở thành trào lưu. Người chơi có thể dùng tiền để mua một hoặc nhiều slot để tăng cơ hội trúng thưởng. Chi phí dao động từ vài chục nghìn đến cả triệu đồng, tùy thuộc vào “luật chơi” mà chủ kênh livestream đưa ra.

Nói về hình thức huy động tiền và bốc thăm có thưởng, đại diện Công an TP.HCM cho biết: "Đây là một trong những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nếu không được quan chức năng quản lý". Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đã và đang tổ chức thu thập tài liệu về hoạt động này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Số ca mắc sởi tại TP.HCM tăng dồn dập. Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 28/9 rằng số ca sởi ghi nhận tại thành phố đang tăng nhanh. Cụ thể, ca sởi ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi chiếm gần 73,2% và đang có xu hướng dịch chuyển lên nhóm tuổi lớn hơn. Bệnh nhân từ tỉnh chiếm 55,8% số ca điều trị tại các bệnh viện của TP.HCM. Hiện có 22 quận, huyện có ca bệnh sởi với 16 quận, huyện đã đủ điều kiện công bố dịch.

Tình hình mưa dông từng khu vực ở TP.HCM trong kỳ nghỉ 2/9. Trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay, TP.HCM chịu ảnh hưởng từ những hình thế thời tiết có khả năng gây mưa dông kể trên. Do đó, khu vực sẽ có mưa rào và dông ở diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối; buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa. Cụ thể, trong những ngày 31/8 và ngày 1-2/9, trời nhiều mây, ít nắng và có khả năng có mưa vừa, mưa to vào khoảng trưa đến chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.