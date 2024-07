Saigon Expresso: Quận 7 sắp có phố ẩm thực mới

Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House chuẩn bị xuất viện, TP.HCM lên kế hoạch xóa kẹt xe bằng cầu vượt, quận 7 sắp có phố ẩm thực mới... là những tin đáng chú ý.

Ngày 31/7/2024

Quận 7 sắp có phố thương mại ẩm thực. Ngày 30/7, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết quận sẽ ra mắt phố thương mại ẩm thực Sky Garden (phường Tân Phong, quận 7) vào cuối tháng 8. Khu phố có quy mô 2,6 ha và nằm trong phạm vi đường Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị - đường số 2 - Bùi Bằng Đoàn. Theo kế hoạch, phố đêm sẽ hoạt động từ 18h đến 24h mỗi ngày.

Gần 6.900 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội. Thượng tá Ngô Thuận Lăng - Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM - cho biết cơ quan công an đã tiếp nhận 66 vụ việc, tin báo, kiến nghị khởi tố liên quan đơn vị sử dụng người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chuyển qua từ năm 2020.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, hiện số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đã lên đến 6.872 tỷ đồng . Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM chưa khởi tố vụ án cũng như chưa khởi tố bị can nào liên quan đến đơn vị sử dụng người lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Đề xuất chuyển đổi toàn bộ xe buýt tại TP.HCM sang xe điện. Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, hiện tại thành phố đang nghiên cứu đề xuất chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang xe CNG, xe điện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Theo kế hoạch, toàn bộ xe buýt đang hoạt động ở thành phố sẽ chuyển sang xe điện vào năm 2026. Nếu chuyển đổi thành công, lượng khí carbon dioxide phát thải ra môi trường sẽ giảm gần 49% so với hiện nay.

TP.HCM kiểm tra 2.300 bếp ăn tập thể trước thềm năm học mới. Ngày 30/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết các đoàn kiểm tra của Đội Quản lý an toàn thực phẩm đã kiểm tra an toàn thực phẩm tại 2.316 bếp ăn tập thể, căng tin trong 2.016 cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm tra ghi nhận, hầu hết trường cân đối và sử dụng nguyên liệu, thực phẩm tươi và có nguồn gốc rõ ràng.

TP.HCM lên kế hoạch xóa kẹt xe bằng cầu vượt. TP.HCM đang nghiên cứu sử dụng hệ thống cầu vượt théo và cầu vượt bê tông để xóa kẹt xe ở các “điểm đen” giao thông của thành phố. Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ xây dựng 2 cầu vượt ở nút giao ngã sáu Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ và ngã sáu Nguyễn Chí Thanh - Ngô Gia Tự với nguồn vốn khoảng 400 tỷ đồng /dự án. Tương tự, một số nút giao khác như Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), nút giao cắt quốc lộ 1A ở quận Bình Tân… cũng đang được nghiên cứu để tìm giải pháp xóa kẹt xe.

Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House chuẩn bị ra viện. Ngày 30/7, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cùng đại diện các đơn vị thuộc bệnh viện tới động viên, chúc mừng nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (người bị tai nạn hy hữu tại quán cà phê The Coffee House) đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng, chuẩn bị ra viện.

Tính đến nay, bác sĩ Lý đã trải qua 3 tháng 10 ngày điều trị, nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cột sống) và phục hồi chức năng. Do gặp nhiều tổn thương nặng, thời gian hồi phục của bác sĩ Lý sẽ còn kéo dài, hành trình phía trước cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Trong tương lai, bệnh viện K sẽ bố trí để bác sĩ Hoàng Minh Lý trở lại làm bác sĩ lâm sàng tại cơ sở y tế này sau khi hồi phục.

TP.HCM có mưa rào và dông rải rác. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực TP.HCM ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sáng và chiều 31/7, khu vực thành phố có nhiều mây với mức nhiệt trong khoảng 32-33 độ C. Tối và đêm, nhiệt độ ở TP.HCM trong khoảng 26-27 độ C, không thay đổi so với đêm trước đó.