Saigon Expresso: Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời

Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời, tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, “Ma da” của Việt Hương thu gần 50 tỷ đồng… là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 20/8/2024

Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời. Lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết Giáo sư Võ Tòng Xuân mất vào sáng 19/8 tại một bệnh viện ở TP.HCM. Ông là Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân đồng thời là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ. Theo dự kiến, tang lễ tổ chức tại Nhà tang lễ TP.HCM, sau đó đưa về an táng tại quê nhà.

TP.HCM và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 10 ngày cuối tháng 8, thời tiết khu vực TP.HCM và Nam Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác, khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Trong những ngày đầu tuần, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, 10 người nhập viện. Sáng 19/8, ôtô khách và xe đầu kéo container xảy ra va chạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua khu vực TP Tân An, Long An gây ùn ứ. Cùng lúc đó, cách hiện trường khoảng 2 km, một ôtô 16 chỗ bị hai xe khách tông từ phía sau khiến nhiều người bị thương. Tổng cộng, có 10 nạn nhân được cơ quan chức năng chuyển đến Bệnh Viện Đa khoa Long An để cấp cứu.

TP.HCM sắp tổ chức giải chạy đêm gây quỹ vì người nghèo. 6.000 vận động viên ở TP.HCM sẽ tham gia giải chạy đêm trong ba ngày 11-13/10 với 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ chạy với lộ trình đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của quận 1 để trải nghiệm văn hóa, lịch sử của quận trung tâm TP.HCM. Giải sẽ đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo của quận 1.

Tòa án TP.HCM tìm nạn nhân mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát. Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa phát thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo đó, cơ quan tư pháp TP.HCM cho biết đang thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ án hình sự Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa án TP.HCM thông báo các nhà đầu tư mua trái phiếu của các công ty liên quan có thể gửi đơn để được xem xét theo quy định. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30/8.

“Ma da” của Việt Hương thu gần 50 tỷ đồng . Mở bán suất chiếu từ ngày 15/8, bộ phim kinh dị có Việt Hương đóng chính đã xưng vương phòng vé với suất chiếu lẫn doanh thu áp đảo. Tác phẩm kết thúc tuần mở màn với doanh thu gần 50 tỷ đồng . Phim sau khi ra mắt đã vướng tranh luận về chất lượng và nội dung.

Những ồn ào liên quan tới việc cắt thời lượng vai diễn của Thành Lộc và Cẩm Ly khiến phim tiếp tục bị một bộ phận khán giả chỉ trích, nhiều người kêu gọi tẩy chay. Ê-kíp sau đó đã lên tiếng xin lỗi 2 nghệ sĩ trên trang cá nhân, song đáp lại, Thành Lộc chia sẻ không chấp nhận lời xin lỗi, trong khi Cẩm Ly vẫn giữ im lặng.

Ca mắc sởi tại TPHCM tăng nhanh, Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm soát. Từ ngày 23/5 đến sáng 12/8, TP.HCM ghi nhận 597 ca sốt phát ban nghi sởi. Trong đó, 346 ca dương tính sởi. Các ca bệnh sởi có khoảng 50% bệnh nhân tại các tỉnh chuyển đến. Trong năm 2024, thành phố đã có 3 trường hợp không qua khỏi do mắc bệnh sởi.

Khi số ca mắc sởi tăng cao tại TP.HCM, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM đề nghị tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm sởi trong cơ sở khám chữa bệnh.