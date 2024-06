Saigon Expresso: Diễn biến mới vụ quán cà phê TP.HCM có gương 1 chiều

Phạt chủ quán cà phê hẹn hò dùng gương "nhìn lén" tại TP.HCM, hai người tử vong trong vụ cháy nhà xưởng... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Ngày 20/6/2024

Phạt chủ quán cà phê hẹn hò dùng gương "nhìn lén" tại TP.HCM. Liên quan đến vụ kiểm tra quán cà phê “hẹn hò” ghép đôi, dùng kính một chiều để nam thấy nữ, ngày 19/6, UBND Quận 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quán cà phê này với số tiền hơn 18 triệu đồng.

Theo đó, chị H.T.A.D. (SN 2003, chủ hộ kinh doanh Mina Dating Cafe) bị xử phạt 3,5 triệu đồng về lỗi giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; lỗi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với số tiền phạt 12,5 triệu đồng; không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định 2,25 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 6, quán cà phê này trở thành tâm điểm chú ý vì mô hình kinh doanh bất thường. Mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng lên án quán cà phê này vì lắp gương một chiều, cho phép khách nam quan sát, lựa chọn "ghép đôi" với khách nữ.

Hai người tử vong trong vụ cháy nhà xưởng. Ngày 19/6, vụ cháy lớn cơ sở sản xuất bột nhang rộng khoảng 1.000 m2 trên đường tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã khiến hai người tử vong. Hiện nguyên nhân hoả hoạn đang được tiếp tục điều tra

Chiều cùng ngày, tại huyện Bình Chánh cũng xảy ra một vụ cháy lớn xưởng mút xốp rộng hơn 1.000 m2 trên đường Kênh 10, xã Tân Nhựt. Vụ hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, khu dân cư náo loạn.

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 20/6. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Hành khách đánh rơi ví chứa 500 triệu đồng ở sân bay Nội Bài. Sân bay Nội Bài vừa nhận được thư của một hành khách cảm ơn chị Bùi Thị Huyên - Đội xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài vì đã nhặt được và trả lại chiếc ví chứa tới 500 triệu đồng. Sự việc diễn ra vào ngày 13/6, chị N.M.H. cùng bố là N.V.H. từ TP.HCM ra Hà Nội để thăm họ hàng đang bị bệnh nặng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, do vội vàng nên bố chị H. đã làm rơi chiếc ví chứa 500 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Hai bố con quay lại tìm chiếc ví thì may mắn gặp chị Bùi Thị Huyên - người nhìn thấy chiếc ví khi đang làm nhiệm vụ thu gom xe đẩy tại khu vực sân đỗ ô tô Nhà ga T1.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất xong phần thô, dự kiến khai thác dịp 30/4/2025. Ngày 19/6, Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết hiện nay dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (dự án Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất) với kinh phí 11.000 tỷ đã thi công đạt khoảng 60% tổng khối lượng công việc. Từ cuối tháng 5, nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ lắp dựng kết cấu sắt, vách kính và lợp mái theo hình thức cuốn chiếu. Ông Lê Khắc Hồng - Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà ga T3 - cho biết theo tiến độ ban đầu dự án đưa vào khai thác cuối tháng 6/2025. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành uỷ TP.HCM, phía chủ đầu tư, nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành sớm hơn 2 tháng, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.