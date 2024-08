Saigon Expresso: Đề nghị chuyển học sinh ra khỏi Trường Quốc tế Mỹ

Sở GD&ĐT đề nghị phụ huynh chuyển con ra khỏi trường quốc tế Mỹ, Sở Y tế TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 31/8, thời tiết TP.HCM có mưa to… là những tin tức nổi bật.

Ngày 29/8/2024

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin về vụ bắt 16 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn. Theo Công an TP.HCM, các đối tượng đã bị bắt tạm giam, khởi tố về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an xác định đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn dưới hình thức cho - nhận con nuôi ở nhiều tỉnh, thành. Nhóm đối tượng sẽ mua trẻ với giá 10-23 triệu đồng/bé, rồi bán lại với giá 35-75 triệu đồng/bé. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án.

TP.HCM tiêm một mũi vaccine sởi cho tất cả trẻ từ 31/8. Chiều 28/8, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết khoảng 300.000 liều vắc xin sởi - rubella sẽ về tới thành phố trong hai ngày tới. Từ ngày 31/8, TP.HCM sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho tất cả trẻ từ 1-5 tuổi, trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao 6-16 tuổi, không kể tiền sử tiêm chủng. Ngoài các điểm tiêm tại trạm y tế, bệnh viện, thành phố sẽ tổ chức hàng loạt điểm tiêm lưu động tại các trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ...

Dự kiến bỏ quy đổi 4.0 IELTS thành điểm 10 tốt nghiệp. Sáng 28/7, Bộ GD&ĐT cho biết đang dự thảo Thông tư mới về Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Quy chế mới dự kiến thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng theo quy định được miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng không quy thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp như quy định hiện nay.

Sở GD&ĐT đề nghị chuyển học sinh ra khỏi Trường Quốc tế Mỹ. Chiều 28/8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức buổi hướng dẫn chuyển trường cho học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN). Buổi tư vấn được thực hiện tại hai địa điểm, dành cho các cấp học khác nhau. Học sinh tiểu học được hướng dẫn tại Trường tiểu học Trang Tấn Khương (huyện Nhà Bè). Học sinh THCS, THPT được hướng dẫn tại Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè).

Từ ngày 1/7, trường AISVN bị đình chỉ hoạt động 12 tháng do không đảm bảo điều kiện dạy học. Dù đang bị đình chỉ, trường này vẫn tổ chức chuẩn bị cho năm học mới. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định Trường AISVN chưa đủ điều kiện hoạt động. Sở đề nghị phụ huynh nhanh chóng chuyển con khỏi tường AISVN và sẽ hỗ trợ nếu gặp khó khăn về tài chính, thủ tục.

TP.HCM mưa to. Ngày 29/8, TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi. Cụ thể, sáng và chiều, khu vực TP.HCM giảm nhiệt, có mưa. Nhiệt độ trong khoảng 30-31 độ, giảm 2 độ so với ngày hôm trước. Tối và đêm, khu vực TP.HCM mưa vài nơi, nhiều mây. Nhiệt độ dao động trong khoảng 26-27 độ, không thay đổi so với đêm trước đó.

40% Gen Z du lịch để 'đu idol'. Báo cáo mới nhất của Booking.com tiết lộ xu hướng “du lịch theo đam mê” lên ngôi của giới trẻ Việt Nam năm 2024. Theo đó, hiện có 3 xu hướng mới sẽ ảnh hưởng đến thói quen du lịch của Gen Z trong năm 2024, bao gồm: mạng xã hội, đam mê và văn hóa giải trí.

Theo đó, 69% gen Z sử dụng mạng xã hội để chọn địa điểm du lịch, 67% muốn đi du lịch để thấy tận mắt một địa điểm từng xuất hiện trên phim và 22% chia sẻ họ sẵn sàng đi du lịch để tham gia sự kiện của người nổi tiếng yêu thích. 40% Gen Z Việt Nam du lịch chỉ để gặp thần tượng từ một bộ phim/chương trình truyền hình ăn khách.