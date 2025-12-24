'Biển người' đổ về trung tâm TP.HCM trong đêm Giáng sinh

Nhiều người chọn lên tầng 5 của trung tâm thương mại Diamond Plaza để có khung hình bao trọn tầm nhìn xuống nhà thờ. Từ đầu tháng 12, khi Nhà Thờ Đức Bà bắt đầu lên đèn rực rỡ, mỗi đêm đã có hàng trăm du khách đến để chụp ảnh check-in.