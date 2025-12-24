Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Biển người' đổ về trung tâm TP.HCM trong đêm Giáng sinh

  • Thứ tư, 24/12/2025 21:47 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Hàng chục nghìn người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để ngắm nhìn khung cảnh lung linh của Nhà Thờ Đức Bà, Diamond Plaza đêm Giáng sinh 24/12.

dem giang sinh anh 1

Từ 18h tối 24/12, hàng chục nghìn người đổ về các trục đường khu vực trung tâm TP.HCM để hòa chung không khí chào đón Giáng sinh. Quanh khu vực Nhà Thờ Đức Bà - nơi được mệnh danh là "trái tim Noel" của thành phố, và Diamond Plaza, dòng người đông đúc tạo nên cảnh ùn ứ vào giờ cao điểm.
dem giang sinh anh 2

Dự báo thời tiết có khả năng mưa vào đêm Giáng sinh cũng không ngăn được tinh thần xuống đường mừng ngày lễ đặc biệt của hàng nghìn người dân. Nhà Thờ Đức Bà được trang hoàng 1.000 km đèn LED lấp lánh trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách.
dem giang sinh anh 3dem giang sinh anh 4dem giang sinh anh 5dem giang sinh anh 6

Nhiều nhóm bạn trẻ, các cặp đôi và gia đình có mặt từ sớm, không ngại xếp hàng để có vị trí thuận lợi, ghi lại bức hình kỷ niệm đêm Giáng sinh.

dem giang sinh anh 7

Nhiều người chọn lên tầng 5 của trung tâm thương mại Diamond Plaza để có khung hình bao trọn tầm nhìn xuống nhà thờ. Từ đầu tháng 12, khi Nhà Thờ Đức Bà bắt đầu lên đèn rực rỡ, mỗi đêm đã có hàng trăm du khách đến để chụp ảnh check-in.

dem giang sinh anh 8

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với không khí Giáng sinh tại TP.HCM.

dem giang sinh anh 9

Trước sảnh chính Diamond Plaza, hàng trăm người đứng kín, liên tục di chuyển để có khung hình đẹp nhất. Mỗi năm, trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố đều thay đổi concept trang trí và thu hút người dân đến chụp hình miễn phí.
dem giang sinh anh 10

Càng về đêm, dòng người đổ về các ngả đường càng đông đúc. Ngoài khu vực trung tâm, người dân còn lựa chọn nhìn ngắm không khí Giáng sinh ở các khu vực xóm đạo nổi tiếng.
dem giang sinh anh 11

Khoảng 20h, bên trong Nhà thờ Đồng Tiến (đường Thành Thái) diễn ra Thánh lễ trang trọng để mừng Chúa Giáng sinh.
dem giang sinh anh 12dem giang sinh anh 13dem giang sinh anh 14dem giang sinh anh 15

Thánh Lễ diễn ra với nghi thức Lễ Vọng, bao gồm Thánh ca, đọc kinh, dâng lễ cầu nguyện mừng Chúa Giê-su ra đời.

dem giang sinh anh 16

Buổi lễ thu hút đông đảo giáo dân và người dân đến tham dự, chụp ảnh. Bên ngoài nhà thờ, nhiều người dân vui vẻ chụp hình kỷ niệm, tạo nên khung cảnh náo nức, ấm áp tại giáo xứ.

Quỳnh Danh - Đinh Phạm

đêm giáng sinh TP.HCM giáng sinh đêm giáng sinh TP.HCM

