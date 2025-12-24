'Biển người' đổ về trung tâm TP.HCM trong đêm Giáng sinh

|
Từ 18h tối 24/12, hàng chục nghìn người đổ về các trục đường khu vực trung tâm TP.HCM để hòa chung không khí chào đón Giáng sinh. Quanh khu vực Nhà Thờ Đức Bà - nơi được mệnh danh là "trái tim Noel" của thành phố, và Diamond Plaza, dòng người đông đúc tạo nên cảnh ùn ứ vào giờ cao điểm.
|
Dự báo thời tiết có khả năng mưa vào đêm Giáng sinh cũng không ngăn được tinh thần xuống đường mừng ngày lễ đặc biệt của hàng nghìn người dân. Nhà Thờ Đức Bà được trang hoàng 1.000 km đèn LED lấp lánh trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách.
Nhiều nhóm bạn trẻ, các cặp đôi và gia đình có mặt từ sớm, không ngại xếp hàng để có vị trí thuận lợi, ghi lại bức hình kỷ niệm đêm Giáng sinh.
|
Nhiều người chọn lên tầng 5 của trung tâm thương mại Diamond Plaza để có khung hình bao trọn tầm nhìn xuống nhà thờ. Từ đầu tháng 12, khi Nhà Thờ Đức Bà bắt đầu lên đèn rực rỡ, mỗi đêm đã có hàng trăm du khách đến để chụp ảnh check-in.
|
Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với không khí Giáng sinh tại TP.HCM.
|
Trước sảnh chính Diamond Plaza, hàng trăm người đứng kín, liên tục di chuyển để có khung hình đẹp nhất. Mỗi năm, trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố đều thay đổi concept trang trí và thu hút người dân đến chụp hình miễn phí.
|
Càng về đêm, dòng người đổ về các ngả đường càng đông đúc. Ngoài khu vực trung tâm, người dân còn lựa chọn nhìn ngắm không khí Giáng sinh ở các khu vực xóm đạo nổi tiếng.
|
Khoảng 20h, bên trong Nhà thờ Đồng Tiến (đường Thành Thái) diễn ra Thánh lễ trang trọng để mừng Chúa Giáng sinh.
Thánh Lễ diễn ra với nghi thức Lễ Vọng, bao gồm Thánh ca, đọc kinh, dâng lễ cầu nguyện mừng Chúa Giê-su ra đời.
|
Buổi lễ thu hút đông đảo giáo dân và người dân đến tham dự, chụp ảnh. Bên ngoài nhà thờ, nhiều người dân vui vẻ chụp hình kỷ niệm, tạo nên khung cảnh náo nức, ấm áp tại giáo xứ.
