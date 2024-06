Saigon Expresso: Chỉ số UV ở TP.HCM lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao

Chỉ số UV ở TP.HCM sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao, Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh gửi đơn tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang,... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Ngày 11/06/2024

Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM đạt 35 độ C. Ngày 12/6, nhiệt độ ban ngày ở TP.HCM dao động ở mức 34-35 độ C, trời nắng, mưa rải rác. Đến tối, thời tiết dần oi bức trở lại với mức nhiệt từ 27-29 độ C, tăng 1 độ C so với đêm 11/6. Chỉ số UV tại các quận, huyện của TP.HCM sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh gửi đơn tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang. Theo nguồn tin của Tri Thức - ZNews, ông Nguyễn Nhật Anh (người tạm thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam) đã gửi đơn tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang lên Công an Thành phố Hà Nội. Nội dung đơn liên quan đến tin đồn về quấy rối tình dục tại công ty Nhã Nam hồi tháng 4.

Bên cạnh đơn của ông Nhật Anh, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cũng gửi đơn tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang và một số cá nhân liên quan về việc "Cố tình xúc phạm bôi nhọ danh dự, uy tín Công ty".

Lên phương án vận tải hành khách bằng đường thủy kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đã đề xuất phương án vận tải khách bằng đường thủy kết nối TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dự kiến khai thác vào năm 2026. Đề xuất này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách di chuyển từ TP.HCM đến sân bay Long Thành một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mưa lũ lịch sử tại Hà Giang gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng . Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đến trưa 11/6, mưa lớn đã gây sạt lở đất, ách tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 60 tỷ đồng . Đến 9h ngày 11/6, mưa lũ làm 3 người chết và 1.400 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Cháy ngùn ngụt ở Vườn quốc gia Tràm Chim. Khoảng 12h ngày 11/6 tại Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp), đám cháy bùng phát từ khu A1 của rừng tràm với cột khói cao hàng trăm mét. Tại hiện trường, khói mù mịt tràn ra đường kèm theo bụi than che khuất tầm nhìn trên tỉnh lộ, nhiều ô tô phải dừng lại. Tỉnh Đồng Tháp đã huy động nhiều lực lượng gồm: Cảnh sát chữa cháy, Quân sự và lực lượng tại chỗ tích cực bơm nước dập tắt đám cháy.

TP.HCM: Tỷ lệ thất nghiệp trong 5 tháng đầu năm giảm. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết tỷ lệ lao động thất nghiệp của TP.HCM trong 5 tháng đầu năm đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố cũng đã giải quyết việc làm cho hơn 28.300 lượt lao động.

TP.HCM sẽ đình chỉ những nhà trọ không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Ngày 11/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhiều loại hình nhà ở, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện lên kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhà ở, nhà trọ trên địa bàn. Nếu phát hiện sai phạm, các cơ quan có quyền đình chỉ hoạt động đến khi vấn đề được khắc phục,