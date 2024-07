Saigon Expresso: Cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua quét mã QR ở TP.HCM

Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, dông lốc mạnh làm đổ cây cối, cảnh báo chiêu lừa qua quét mã QR là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 15/07/2024

Lời kể của nhân chứng vụ 3 mẹ con tử vong trong trận hỏa hoạn ở TP.HCM. Khoảng 23h đêm 13/7, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Thống Nhất. Danh tính 3 mẹ con tử vogn được xác định là bà N.T.N.N. (90 tuổi, chủ nhà), bà T.N.A.T. (58 tuổi, con gái bà N.), ông T.N.C. (52 tuổi, con trai bà N.).

Ông N.V.B. (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), hàng xóm của nạn nhân, kể lại đang ở nhà thì nghe tiếng nổ lớn nên chạy đi kiểm tra và phát hiện căn nhà của bà N. bốc cháy dữ dội. "Tôi chạy sang là lửa cháy lớn lắm rồi. Tôi hô hoán cho người dân xung quanh chạy sang nhà của tôi lấy bình chữa cháy qua dập lửa nhưng không thành", ông B. kể lại.

Đến 11h ngày 14/7, Công an quận Gò Vấp vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Rạp cưới bị xô đổ, cành cây gãy đè trúng ôtô trong giông lốc ở TP.HCM. Khoảng 16h ngày 14/7, cơn mưa lớn kèm giông lốc và gió giật mạnh trên diện rộng xảy ra tại các quận 1, 3, 8, 10, TP Thủ Đức… làm cây, bảng hiệu ngã xuống đường, rạp cưới bị đổ. Ghi nhận trên đường Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10, một nhánh cây dầu dài gần chục mét, đường kính khoảng 50cm bất ngờ gãy rơi từ độ cao gần 20 m đè trúng ôtô 7 chỗ. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có 5 người, nhưng may mắn không ai bị thương tích. Vụ việc khiến ôtô bị hư hại, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Dự báo những ngày tới vẫn còn tình trạng mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Người Việt mua hơn 6.630 xe máy mỗi ngày. Theo báo cáo do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố, tổng doanh số của 5 thành viên tại thị trường Việt Nam trong quý II đạt 603.127 chiếc, giảm nhẹ so với quý I nhưng đã cao hơn 2,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,2 triệu chiếc, tương đương với sức mua hơn 6.630 xe máy mỗi ngày.

Trước đó, lượng tiêu thụ xe máy tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 theo báo cáo của VAMM là hơn 2,5 triệu chiếc. Doanh số này đã giảm đáng kể so với tổng số hơn 3 triệu xe máy bán ra cho khách hàng Việt từng ghi nhận được trong 12 tháng của năm 2022.

Cảnh báo thẻ QR 'tặng 50.000' treo trước nhà. Công an TP.HCM cảnh báo tình trạng xuất hiện thẻ "lạ" ghi số 50.000 mặt trước, phía sau gồm mã số, mật khẩu và QR. Đây là thủ đoạn lừa đảo là rất mới. Nếu vô tình quét mã QR có thể khiến điện thoại bị xâm nhập, chiếm quyền điều khiển. Khi đó, đối tượng lừa đảo sẽ dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, sử dụng hình ảnh trong điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội...

Công an giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy nhà hàng ở TP.HCM. Vào khoảng 23h30 ngày 13/7, Công an quận 5 (TP.HCM) tiếp nhận tin báo cứu nạn, cứu hộ kẹt thang máy tại Nhà hàng Kpub, địa chỉ số 134 Nguyễn Tri Phương, phường 9. Công an quận đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, liên lạc, trấn an cho 9 nạn nhân đang bị kẹt bên trong.

Sau hơn 30 phút thực hiện các biện pháp kỹ thuật, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa thang về đúng vị trí tầng và mở cửa thang máy, đưa 9 người bị mắc kẹt ra khỏi thang máy an toàn.

Giám đốc công an kêu gọi người dân TP.HCM tố giác tài xế đi ẩu. Một tháng sau khi Giám đốc Công an TP.HCM có thư ngỏ phát động toàn dân phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, người dân thành phố đã phản ánh nhiều trường hợp vi phạm. Hiện nay, khi mạng xã hội phát triển, những thông tin về trường hợp vi phạm trật tự an toàn mà người dân chia sẻ trên không gian mạng cũng là một kênh quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý nhanh chóng.