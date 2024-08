Saigon Express: Diễn biến mới vụ tung tin 'nữ nhân viên lây nhiễm HIV'

Khởi tố 6 bị can vụ tung tin 'nữ nhân viên lây lan HIV', người đàn ông Hàn Quốc cứu người trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 11/8/2024

Vùng đầm lầy ở Thủ Thiêm sắp thành công viên 6.400 tỷ đồng . Hơn 128 ha đầm lầy ở bán đảo Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) được phê duyệt để trở thành công viên lớn thứ 3 của TP.HCM.

Vùng đầm lầy rộng lớn nằm trên bán đảo Thủ Thiêm và là một phần của bờ sông Sài Gòn, hiện bao bọc Khu đô thị Sala của chủ đầu tư Đại Quang Minh. Đây là khu vực ngập nước tự nhiên, tiếp nhận nước từ phía thượng nguồn và nước thủy triều từ biển vào, là vùng sình lầy lớn của Thủ Thiêm. Dự án công viên có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6.400 tỷ đồng , do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban hạ tầng đô thị) quản lý, được thực hiện trong giai đoạn 2024-2030.

TP Thủ Đức sẽ triển khai loạt dự án y tế nghìn tỷ. Để TP Thủ Đức trở thành 1 trong 3 cụm y tế chuyên sâu của TP.HCM, địa phương sẽ nâng cấp, xây dựng mới nhiều bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 (cơ sở 2).

Thông tin trên được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng phòng Y tế TP Thủ Đức cho biết tại Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ nhất năm 2024, do UBND TP Thủ Đức tổ chức ngày 10/8. Theo bác sĩ Khuôn, dựa trên chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo thực hiện đề án phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2025, TP Thủ Đức đã có chiến lược phát triển y tế gắn với ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật chuyên sâu và khoa học y sinh hiện đại.

Người đàn ông Hàn Quốc lao vào cứu hai người ở tai nạn cầu Phú Mỹ. Trong vụ tai nạn xe tải tông liên hoàn 7 ôtô tại TP.HCM vào chiều 8/8, anh Lee Geumho (44 tuổi, công dân Hàn Quốc) là nạn nhân và cũng là "người hùng" tham gia cứu người mắc kẹt trong chiếc Volvo bị biến dạng.

Theo chia sẻ của anh Lee Geumho, chiều hôm đó, anh cùng các nhân viên của công ty đi trên xe Toyota Fortuner màu trắng BKS 68E-001.50 để về Đồng Nai công tác. Khi xe vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ thì gặp nạn. Khi vừa rời khỏi xe của mình, anh thấy phía sau là chiếc Volvo bị biến dạng, bên trong có người mắc kẹt đang kêu cứu. Rất sợ hãi nhưng khi chứng kiến người khác mắc kẹt trong lúc ngọn lửa đang lan tới, anh không nghĩ ngợi nhiều mà quyết lao đến để tìm cách ứng cứu.

Khởi tố 6 bị can vụ tung tin 'nữ nhân viên lây HIV'. Liên quan vụ tung tin đồn cô gái ở công ty X. lây HIV cho nhiều người, ngày 10/8, Công an TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Đức N; Phạm Hồng Q.; Nguyễn Văn S; Trần Văn T.; Nguyễn Lê H.; Nguyễn Ngọc H. (6 đối tượng cùng SN 1995, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội có nhiều cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh kèm danh sách người bị lây nhiễm HIV từ một nữ công nhân công ty X. Thông tin đã gây hoang mang và bức xúc trong dư luận xã hội.

Sắp điều tra tình hình tiền lương tại 3.400 doanh nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ điều tra tình hình lao động, tiền lương tại 3.400 doanh nghiệp trên phạm vi 18 tỉnh, TP nhằm điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2025.

Các vùng trong danh sách điều tra tiền lương gồm Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc); Đông Bắc (Quảng Ninh); Tây Bắc (Hòa Bình); Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An); Duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng, Khánh Hòa); Tây Nguyên (Đắk Lắk); Đông Nam Bộ (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu); Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Cần Thơ).

Thông xe hầm chui 200 tỷ tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án hầm chui trị giá 200 tỷ đồng xuyên giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn chính thức thông xe vào ngày 10/8 sau 1,5 năm thi công xây dựng.

Quy mô dự án có tổng chiều dài 4km, mặt cắt ngang 6 làn xe. Trên tuyến xây dựng cầu vượt tại khu vực trước Nhà ga T3 và 2 hầm chui tại nút giao đường Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn và tại nút giao đường Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý. Dự án nằm trong khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất với mật độ giao thông dày đặc, nên trong quá trình thực hiện, các nhà thầu phải đảm bảo vừa thi công vừa duy trì giao thông liên tục cùng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn.