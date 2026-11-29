Dùng điện thoại để dỗ trẻ mỗi khi khóc, nổi giận có thể tạo vòng lặp ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và các kỹ năng nhận thức của trẻ.

Nhiều cha mẹ cho con dùng điện thoại, máy tính bảng như một cách để xoa dịu con. Ảnh: Pexels.

Đưa máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để dỗ trẻ là cách nhiều phụ huynh lựa chọn khi con khóc, tức giận hoặc không chịu hợp tác. Khi đó, trẻ nhanh chóng tập trung vào màn hình, còn cha mẹ có thêm thời gian giải quyết công việc hoặc ổn định tình hình.

Dù vậy, việc thường xuyên dựa vào thiết bị kỹ thuật số để xoa dịu trẻ có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển khả năng tự điều chỉnh cảm xúc.

Sai lầm tai hại

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Communication cho thấy việc cha mẹ dùng thiết bị điện tử để dỗ trẻ mẫu giáo có liên quan đến khả năng tự kiểm soát và điều chỉnh suy nghĩ của trẻ. Tuy nhiên, mối liên hệ này khác nhau ở từng trẻ.

Khi phụ thuộc vào điện thoại để bình tĩnh, trẻ có thể bỏ lỡ cơ hội học cách tự điều chỉnh cảm xúc. Thay vì gọi tên cảm xúc, chia sẻ với cha mẹ hoặc tìm cách giải quyết vấn đề, trẻ có thể hình thành thói quen tìm đến màn hình mỗi khi khó chịu.

Bà Jane Shawcroft, nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio State (Mỹ), cùng các cộng sự thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên hệ này. Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu của 87 trẻ Mỹ, từ 2,5 đến 7,5 tuổi. Mỗi năm, cha mẹ được khảo sát về tần suất cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử để đối phó với cảm xúc khó chịu.

Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra khả năng kiểm soát ức chế và linh hoạt nhận thức của trẻ. Trong bài kiểm tra kiểm soát ức chế, trẻ nhìn một hàng mũi tên trên màn hình và xác định hướng của mũi tên ở giữa. Trẻ phải bỏ qua những mũi tên xung quanh đang chỉ hướng khác để trả lời chính xác.

Ở bài kiểm tra linh hoạt nhận thức, trẻ ghép hình theo một quy tắc, chẳng hạn màu sắc. Sau đó, quy tắc bất ngờ thay đổi sang hình dạng. Trẻ phải nhanh chóng điều chỉnh cách ghép để đáp ứng yêu cầu mới.

Theo dõi trẻ trong nhiều năm, nhóm nghiên cứu xác định ba nhóm có mối liên hệ khác nhau giữa việc sử dụng màn hình và khả năng nhận thức.

Hơn 87% trẻ thuộc nhóm có tác động hai chiều. Ở nhóm này, việc dùng màn hình để điều tiết cảm xúc và khả năng tự kiểm soát liên tục ảnh hưởng lẫn nhau khi trẻ lớn lên. Trẻ gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc có thể tìm đến màn hình nhiều hơn. Ngược lại, thói quen sử dụng màn hình cũng liên quan đến những thay đổi trong khả năng nhận thức và tự kiểm soát sau đó.

Nhóm nghiên cứu cũng xem xét thu nhập gia đình, tính khí của trẻ, mức độ căng thẳng và việc sử dụng phương tiện truyền thông có vấn đề của cha mẹ. Riêng tình trạng trầm cảm của cha mẹ có liên quan đến kết quả. Cha mẹ có triệu chứng trầm cảm cao hơn khiến trẻ có nhiều khả năng thuộc nhóm mà việc sử dụng màn hình dự báo trực tiếp những thiếu hụt nhận thức. Yếu tố này cũng làm giảm khả năng trẻ thuộc nhóm có tác động hai chiều.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh những yếu tố môi trường hoặc di truyền khác có thể cũng ảnh hưởng đến thói quen sử dụng màn hình và sự phát triển nhận thức ở trẻ.

Ngoài ra, một điều đáng lưu ý là nghiên cứu này chỉ thực hiện trên 87 trẻ, nên cần được kiểm chứng ở những nhóm lớn hơn. Các nghiên cứu tiếp theo cần làm rõ cơ chế liên kết việc sử dụng màn hình với khả năng tự kiểm soát ở trẻ.

Lạm dụng điện thoại để xoa dịu trẻ có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc, hành vi của trẻ. Ảnh: Pexels.

Cha mẹ cũng cần thay đổi

Điện thoại ngày càng trở thành nỗi lo chung trong nhiều gia đình. Trẻ sắp thi nhưng vẫn mê điện thoại, trẻ nghiện game không muốn đến trường, có em phản ứng dữ dội khi cha mẹ quản lý thời gian sử dụng thiết bị, thậm chí đánh lại cha mẹ. Một số trẻ còn tìm cách giấu điện thoại dự phòng để tiếp tục sử dụng khi bị thu máy.

Những mâu thuẫn như vậy gần như ngày nào cũng xảy ra ở các gia đình có con. Không ít phụ huynh chọn cách cấm đoán, kiểm soát hoặc thu điện thoại với hy vọng trẻ sẽ từ bỏ thói quen. Tuy nhiên, khi việc quản lý thiết bị trở thành cuộc đối đầu thường xuyên, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng có thể bị ảnh hưởng.

Cuốn sách Nuôi Dạy Con Thời Đại Smartphone đặt vấn đề sử dụng điện thoại của trẻ trong mối quan hệ với cách cha mẹ giáo dục, giao tiếp và đồng hành cùng con. Tác phẩm tập trung vào nỗi lo phổ biến của nhiều gia đình, đồng thời đưa ra những trường hợp thực tế từ quá trình phỏng vấn và làm việc nhiều năm của tác giả.

Thay vì chỉ tập trung vào việc trẻ sử dụng điện thoại bao lâu mỗi ngày, cuốn sách ghi nhận cả trải nghiệm của cha mẹ và tiếng nói của trẻ. Những câu chuyện được đưa vào sách gồm thư cha mẹ viết để nhìn lại cách giáo dục con, những chia sẻ của trẻ về việc sử dụng điện thoại và các mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình.

Qua những trường hợp này, phụ huynh có thể nhìn nhận vấn đề từ cả hai phía, hiểu được nhu cầu thực sự của con cũng như những lo lắng của chính mình. Tác giả cho rằng điện thoại có thể chỉ là biểu hiện bên ngoài của một vấn đề, trong khi điều cốt lõi nằm ở mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Việc chỉ tập trung vào cấm đoán hoặc thu giữ điện thoại đôi khi khiến trẻ phản ứng mạnh hơn, đặc biệt khi các em cảm thấy không được lắng nghe hoặc không có quyền tham gia vào những quy tắc liên quan đến bản thân. Ngược lại, khi cha mẹ cải thiện cách giao tiếp, xây dựng sự tin tưởng và tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ phụ thuộc vào điện thoại, những thay đổi tích cực có thể xuất hiện.

Tác giả nhấn mạnh rằng mỗi đứa trẻ đều có thể học cách làm chủ thiết bị nếu được hướng dẫn đúng cách. Thay vì xem điện thoại như đối tượng cần loại bỏ bằng mọi giá, cha mẹ cần giúp trẻ hình thành khả năng tự quản lý, nhận biết nhu cầu của bản thân và chịu trách nhiệm với lựa chọn.