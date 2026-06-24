Sách về lịch sử mô hình công ty

Trong “Công ty - Lược sử một ý tưởng cách mạng”, John Micklethwait và Adrian Wooldridge kể câu chuyện về một phát minh ít được chú ý nhưng đã góp phần định hình thế giới hiện đại.

Trong lịch sử nhân loại, những phát minh như động cơ hơi nước, điện năng hay Internet thường được nhắc đến như các cột mốc làm thay đổi thế giới. Nhưng theo hai nhà báo, học giả kinh tế John Micklethwait và Adrian Wooldridge, còn một phát minh khác có sức ảnh hưởng không kém, dù ít khi được nhìn nhận theo cách đó: Công ty.

Sách Công ty - Lược sử một ý tưởng cách mạng. Ảnh: O.P.

Một “phát minh” xã hội

Trong cuốn sách Công ty - Lược sử một ý tưởng cách mạng, hai tác giả không xem công ty đơn thuần là một mô hình kinh doanh. Họ coi đó là một thiết chế đã góp phần định hình kinh tế, chính trị và đời sống xã hội suốt nhiều thế kỷ.

Điều đáng chú ý là cuốn sách không bắt đầu từ những tập đoàn nổi tiếng hay những doanh nhân hiện đại. Thay vào đó, độc giả được đưa trở lại các nền văn minh cổ đại, nơi xuất hiện những hình thức hợp tác thương mại sơ khai giữa các thương nhân ở Lưỡng Hà, Hy Lạp và La Mã. Từ những thỏa thuận kinh doanh ban đầu, ý tưởng về việc nhiều người cùng góp vốn, chia sẻ rủi ro và lợi nhuận dần phát triển thành một cấu trúc kinh tế có khả năng huy động nguồn lực ở quy mô ngày càng lớn.

Phần mở đầu sách nêu: Công ty là một trong những tổ chức quan trọng của thế giới hiện đại. Theo các tác giả, bước ngoặt thực sự diễn ra trong thế kỷ XIX khi ba yếu tố cốt lõi của công ty hiện đại được kết hợp với nhau: Tư cách pháp nhân độc lập, khả năng phát hành cổ phần cho nhiều nhà đầu tư và nguyên tắc trách nhiệm hữu hạn. Sự thay đổi này giúp doanh nhân huy động nguồn vốn lớn trong khi nhà đầu tư chỉ chịu rủi ro trong phạm vi phần vốn đã góp.

Micklethwait và Wooldridge gọi sự ra đời của công ty hiện đại là một “ý tưởng cách mạng”. Nó không chỉ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh mở rộng quy mô chưa từng có mà còn làm thay đổi cách xã hội tổ chức nguồn lực, lao động và vốn đầu tư.

Tranh của Rembrandt, vẽ các quản lý phường dệt ở Amsterdam thế kỷ XVII – một dạng tổ chức thương mại tiền thân của mô hình công ty hiện đại. Nguồn: wikipedia.

Cuốn sách cũng dành nhiều dung lượng để lý giải vì sao các Đạo luật Công ty ở Anh giữa thế kỷ XIX được xem là một dấu mốc quan trọng. Từ đây, việc thành lập công ty không còn là đặc quyền phải được nhà nước cấp phép riêng lẻ. Những cá nhân bình thường cũng có thể thành lập doanh nghiệp, huy động vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh việc thể hiện lịch sử công ty như một câu chuyện thuần túy kinh tế, các tác giả cho thấy công ty từng là cánh tay nối dài của các đế quốc, tham gia trực tiếp vào quá trình mở rộng thuộc địa và định hình trật tự thương mại toàn cầu.

Công ty Đông Ấn Anh là một trong những ví dụ được nhắc tới. Từ một tổ chức kinh doanh, công ty này từng sở hữu đội quân riêng và có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Ấn Độ.

John Micklethwait (phải) và Adrian Wooldridge (trái). Nguồn: intelligencesquared.

Một thiết chế luôn vận động, liên tục thích nghi

Một trong những điểm nhấn của Công ty - Lược sử một ý tưởng cách mạng là khả năng kết nối lịch sử doanh nghiệp với lịch sử của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Qua tám chương sách, Micklethwait và Wooldridge lần lượt khảo sát sự hình thành của các công ty đặc quyền thời thương mại hàng hải, sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghiệp ở Mỹ, mô hình doanh nghiệp tại Anh, Đức và Nhật Bản, cũng như vai trò ngày càng lớn của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp trong thế kỷ XX.

Các tác giả ghi nhận đóng góp to lớn của công ty đối với tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ và khả năng huy động nguồn lực. Đồng thời, họ cũng không né tránh những mặt trái từng gắn với lịch sử doanh nghiệp như đầu cơ tài chính, độc quyền hay sự lạm dụng quyền lực kinh tế.

Ở phần cuối, hai tác giả mở rộng câu chuyện sang tương lai. Trong bối cảnh công nghệ số và toàn cầu hóa làm thay đổi cấu trúc sản xuất truyền thống, họ đặt ra câu hỏi về mục đích tồn tại của công ty trong thế kỷ XXI. Liệu doanh nghiệp sẽ tiếp tục lớn mạnh, chuyển hóa thành những mạng lưới linh hoạt hơn hay nhường chỗ cho các mô hình tổ chức mới? Cuốn sách không đưa ra câu trả lời dứt khoát.

Với lối viết mang tính tổng hợp, kết hợp giữa lịch sử, kinh tế và quản trị, Công ty - Lược sử một ý tưởng cách mạng đem đến một góc nhìn về một thiết chế quen thuộc nhưng ít khi được nhìn như một phát minh.

Khép lại cuốn sách, điều còn đọng lại không chỉ là lịch sử của các doanh nghiệp, mà còn là nhận thức rằng công ty thực chất là một phát minh xã hội - một ý tưởng đã góp phần tạo nên thế giới hiện đại như chúng ta đang biết ngày nay.