Sách thiếu nhi Việt tại Hội sách Frankfurt

Một số tác phẩm truyện tranh hiện đại cũng được trưng bày ở gian hàng, gồm Xóm Om Xòm, Đi mô rứa - Cố đô Huế trong lòng bàn tay, loạt truyện tranh Hôm nay là bữa lương thần, Bài văn về trứng vịt lộn, Người trong muôn loài. Các sách kiến thức cũng có mặt tại gian hàng, như Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ & Thần giấy Hlabar - Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar, Atlas thế giới cho trẻ em - Tập bản đồ từ Việt Nam đến khắp các châu lục.