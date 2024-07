Sách đặt câu hỏi về truyền thống lạm dụng phụ nữ của gia tộc Kennedy

Trong cuốn "Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed", nhà báo Maureen Callahan cho rằng gia tộc Kennedy thường xuyên lạm dụng phụ nữ mà không bị trừng phạt.

Theo The Guardian, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Kennedy (JFK) đã kêu gọi những người Mỹ trẻ tuổi tình nguyện phục vụ quốc gia: “Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước của mình”. Câu nói này cũng được Kennedy áp dụng đối với những người phụ nữ trong cuộc đời ông. Theo tiết lộ của nhà báo Maureen Callahan, những người phụ nữ này phải làm điều họ được yêu cầu, chủ yếu là phục vụ tình dục mọi lúc, mọi nơi theo ý muốn của nhà tổng tư lệnh. Thói quen tình dục ‘di truyền’ của nhà Kennedy Trên cương vị là thượng nghị sĩ, JFK đã thử sức mạnh quyền lực của mình bằng làm cho một người giữ trẻ 15 tuổi mang thai hay yêu cầu một trợ lý phục vụ nhu cầu mình tại văn phòng. Maureen Callahan tiết lộ sự thật về gia tộc Kennedy. Ảnh: Amazon. Sau khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông cũng dẫn các thư ký Nhà Trắng lên lầu sau giờ làm việc để tiến hành những buổi quan hệ nhanh chóng và thô bạo và sau đó, thưởng cho họ một bữa ăn nhẹ. Hay trong một giờ vui đùa ở bể bơi vào buổi trưa, ông hướng dẫn một phụ nữ trẻ cách giảm bớt căng thẳng cho một người bạn nam và tỏ vẻ tán thành khi cô ấy vâng lời. Vợ của JFK, Jackie, từng than thở rằng vụ ám sát ông đã tước đi cơ hội để bà có thể trút cơn thịnh nộ lên ông. Những hành vi của JFK được truyền từ cách hành xử của cha ông là Joseph Kennedy, người trong khi vợ mình mang thai vẫn cặp kè với nhiều ngôi sao điện ảnh như Gloria Swanson và Marlene Dietrich. Đáng chú ý, Joseph được cho là đã cưỡng hiếp Gloria Swanson ngay trong lần gặp đầu tiên khi ông không buồn giới thiệu bản thân. Không chịu thua kém, JFK được cho là đã chia sẻ Marilyn Monroe với em trai Bobby, người giữ cương vị Bộ trưởng tư pháp Mỹ thời điểm đó. Được bổ nhiệm làm đại sứ tại Vương quốc Anh vào năm 1938, Joseph sau đó từng có tuyên bố gây tranh cãi về sức mạnh của Hitler. Ông từng tin vào thuyết ưu sinh của Đức Quốc xã và đã làm điều đó với chính gia đình mình. Con gái Rosemary của ông trông quá mũm mĩm và cảm xúc dễ thay đổi. Do đó, Joseph đã yêu cầu phẫu thuật thùy não của Rosemary, khiến cô "về mặt chức năng là một đứa trẻ hai tuổi". Vợ ông không được hỏi ý kiến ​​về cuộc phẫu thuật này. Eunice và Rosemary Kennedy năm 1938. Ảnh: The Guardian. Theo Callahan, tính cách này của Joseph đã được truyền lại cho con cháu của ông. Những người đàn ông đào hoa trong gia đình Kennedy không có tình cảm và không có thời gian thực sự với phụ nữ. Thay vào đó, họ có những mối quan hệ tình dục nhanh chóng, thú vị nhưng đầy rủi ro khi luôn cận kề nguy hiểm. Họ coi đây là một trải nghiệm cảm giác mạnh. Đây cũng là điều John, con trai của JFK, muốn cảm nhận. John là một ông hoàng ăn chơi, thích khoe bộ phận sinh dục của mình sau khi tắm ở phòng tập thể dục. Theo Callahan, đối với John Jr, “cái chết là một cảm giác hưng phấn tột độ”, một cảm giác hồi hộp tột độ mà ông muốn chia sẻ với một bạn tình nữ”. Carolyn Bessette và John Jr năm 1998. Ảnh: UPI. “Đó là một trải nghiệm thú vị”, John bày tỏ sau khi ông và một người bạn gái suýt chết do chiếc thuyền kayak của họ bị lật. Năm 1999, John bắt vợ mình, Carolyn Bessette, và em gái của cô bay cùng mình trên một chiếc máy bay riêng mà John không đủ tiêu chuẩn lái. Di chuyển trong thời tiết xấu, cả ba người đều chết khi chiếc máy bay Piper Saratoga nhỏ bé lao xuống đại dương. Cảm xúc mạnh của tác giả Trong cuốn sách, Callahan đã thể hiện một sự đồng cảm lớn đối với những người phụ nữ bị nhà Kennedy “làm tan nát, dày vò, hãm hiếp, sát hại hoặc bỏ mặc cho đến chết”. Tác giả đã khắc hoạ chân thật ca phẫu thuật thùy não không được gây mê của Rosemary, nỗi thống khổ của Mary Jo Kopechne, người chết đuối trong chiếc xe bị lật của Ted Kennedy tại Chappaquiddick vào năm 1969, việc Carolyn Bessette tự dày vò bản thân để đủ điều kiện trở thành phối ngẫu tóc vàng của Kennedy hay thảm trạng tử vong của Bessette trong vụ tai nạn máy bay. Sau nhiều vụ việc đau đớn, cuốn sách vẫn cho người đọc một chút an ủi khi được biết một vài số phận tốt đẹp. Được giải thoát sau cái chết của người chồng thứ hai, Jackie Onassis nhận một công việc lương thấp tại một nhà xuất bản ở Manhattan và dần hòa nhập với đời sống xã hội bình thường. Tuy nhiên, triều đại của nhà Kennedy không kết thúc với JFK hay John. Tác giả đã đưa độc giả đến với cháu trai của Jackie, Robert Kennedy Jr. Ông là một trong những ứng cử viên tổng thống Mỹ năm nay và dường như vẫn được truyền lại tính cách từ các thế hệ trước. Robert Kennedy Jr, một trong những ứng cử viên tổng thống Mỹ năm nay, cũng được nhắc tên. Ảnh: The Guardian. Người vợ thứ hai trong số ba người vợ của Robert, đã tuyệt vọng sau khi đọc một cuốn nhật ký của chồng mình. Trong đó, Robert liệt kê những lần ngoại tình của mình và đánh giá theo điểm. Những thông tin này đã khiến bà tự sát vào năm 2012. Trong khi phơi bày sự thật đen tối về truyền thống nam tính độc hại kéo dài qua nhiều thế hệ của một gia tộc huyền thoại, cuốn sách cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với những người phụ nữ đã tự giải phóng mình, đồng thời lên tiếng cho những con người không thể làm được điều tương tự. 