Sắc vóc vợ mới và vợ cũ của Kaka

Kaka vừa đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 15 của con gái Isabella tại São Paulo, Brazil. Đáng chú ý, Carolina Dias và vợ cũ của cựu cầu thủ - người mẫu Caroline Celico cùng xuất hiện trong một khung hình. Khoảnh khắc cựu ngôi sao đứng bên hai người phụ nữ sau đó gây chú ý. Nhiều năm qua, Kaka và vợ cũ giữ mối quan hệ tốt, hành xử văn minh để cùng chăm sóc, nuôi dưỡng các con.
Carolina Dias, người bạn đời hiện tại của cựu cầu thủ cũng chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày sinh nhật Isabella. Vợ Kaka có sắc vóc nóng bỏng, gợi cảm. Cô thu hút với đôi mắt mơ màng, làn da nâu và chỉ số hình thể quyến rũ. Người đẹp thường diện những trang phục như đầm lụa hay thiết kế ôm sát để tôn triệt hình thể.
Bà xã Kaka từng được trang Celebs Trend Now bình chọn là một trong những chân dài nổi tiếng nhất Brazil. Carolina Dias sinh năm 1994, gia nhập giới thời trang từ năm 2014. Cô từng hoạt động dưới trướng của Ford Models - công ty người mẫu quốc tế của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York. Đến 2019, cô kết hôn với Kaka. Cặp đôi có 3 năm yêu nhau trước khi trở thành vợ chồng.
Người đẹp lần lượt sinh hai con cho cựu cầu thủ nổi tiếng. Con gái cả Esther hiện 7 tuổi và bé Sarah (3 tuổi). Carolina Dias cũng được lòng cả gia đình và người hâm mộ của chồng. Trên tài khoản cá nhân, người mẫu từng đăng ảnh bên con gái Kaka và dành lời ngọt ngào cho cô bé: "Isabella à, cảm ơn cháu vì đã chấp nhận cô theo một cách giản dị, thuần khiết nhất. Cảm ơn cháu vì những điều vui vẻ, niềm tin và tất cả những gì cháu đã dành tặng cô".
Carolina Dias thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên chồng. Vợ chồng cô thích đưa các con đi du lịch, tận hưởng cuộc sống ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong khi đó, Caroline Celico - vợ cũ Kaka ngày càng trở nên quyến rũ, đằm thắm. Cô hiện có cuộc hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Eduardo Scarpa Juliaon. Người mẫu có một con trai chung với Eduardo Scarpa Juliaon. Ngoài ra, cô cũng nuôi hai con là Luca và Isabella.
Caroline Celico theo đuổi công việc kinh doanh. Cô thường gắn hình ảnh với phong cách "nữ tổng tài" khi diện những thiết kế như suit, vest, blazer và phối cùng túi xách hàng hiệu.
