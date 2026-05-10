Người kiện Samsung là ai?

Dua Lipa đệ đơn kiện Samsung với số tiền 15 triệu USD, cáo buộc tập đoàn này đã sử dụng hình ảnh của cô bất hợp pháp để bán TV.

Theo Variety, theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Trung tâm California, Dua Lipa cáo buộc Samsung đã in hình ảnh của cô lên bao bì carton của các dòng sản phẩm TV bắt đầu từ năm ngoái. Đáng chú ý, nữ ca sĩ khẳng định cô hoàn toàn không hề hay biết, không được tham vấn và cũng không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào cho chiến dịch marketing quy mô lớn này.

Ngay khi phát hiện sự việc, phía Dua Lipa đã yêu cầu Samsung chấm dứt việc sử dụng hình ảnh. Tuy nhiên, phía tập đoàn bị cáo buộc là đã có thái độ "thờ ơ và vô tâm" khi khước từ yêu cầu chính đáng từ phía nữ nghệ sĩ.

Lipa đệ đơn kiện Samsung với số tiền 15 triệu USD . Ảnh: Timothy Norris/Kia Forum.

"Khuôn mặt của Lipa đã bị lợi dụng nổi bật cho một chiến dịch tiếp thị đại chúng mà cô không hề có quyền kiểm soát hay đưa ra ý kiến. Cô ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho phép việc sử dụng hình ảnh theo cách này", theo đơn kiện.

Bức ảnh gây tranh cãi được xác định là ảnh chụp hậu trường của Dua Lipa tại Lễ hội Austin City Limits vào năm 2024. Điều quan trọng hơn, nữ ca sĩ tuyên bố cô sở hữu bản quyền đối với chính bức ảnh này.

Phía nguyên đơn lập luận rằng Samsung đã hưởng lợi bất chính từ việc tạo ra ấn tượng rằng Dua Lipa đang bảo chứng cho sản phẩm của họ. Đơn kiện dẫn chứng nhiều bình luận trên mạng xã hội X cho thấy khách hàng đã quyết định mua TV Samsung chỉ vì thấy hình ảnh của nữ thần tượng trên vỏ hộp.

Một người dùng viết: "Tôi thậm chí không có ý định mua TV, nhưng vì nhìn thấy chiếc hộp nên tôi đã quyết định chốt đơn". Một ý kiến khác khẳng định: "Nếu muốn bán thứ gì đó, cứ việc dán ảnh Dua Lipa lên là xong".

Dua Lipa khẳng định cô đã mất nhiều công sức để xây dựng một "thương hiệu cá nhân cao cấp" và luôn cực kỳ khắt khe trong việc lựa chọn các nhãn hàng để hợp tác quảng cáo. Việc Samsung tự ý sử dụng hình ảnh không chỉ vi phạm bản quyền mà còn ảnh hưởng đến chiến lược hình ảnh mà cô đang theo đuổi.

Các cáo buộc chống lại Samsung bao gồm: vi phạm bản quyền, vi phạm luật về quyền công khai của bang California, vi phạm Đạo luật Lanham liên bang và các khiếu nại về nhãn hiệu.

Hiện tại, phía Samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ kiện này. Sự việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới giải trí lẫn giới công nghệ toàn cầu, khi ranh giới giữa việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng và bản quyền thương hiệu ngày càng trở nên nhạy cảm.