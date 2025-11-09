Sắc màu Diwali thắp sáng đêm Ấn Độ tại TP.HCM

Tối 8/11, cộng đồng người Ấn Độ tại TP.HCM hội tụ thắp nến, mừng ngày Lễ hội Ánh sáng Diwali.

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP.HCM hội tụ thắp nến, mừng ngày Lễ hội Ánh sáng Diwali. Ảnh: Khương Nguyễn

Tối 8/11, Lễ hội Diwali (Lễ hội Ánh sáng) do Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức, diễn ra tại khách sạn Sheraton Saigon. Đây là đêm hội văn hoá và kết nối doanh nghiệp lớn nhất trong năm của cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mahesh Chand Giri, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, cho biết: "Diwali dạy chúng ta về những khởi đầu mới, cũng như việc thắp đèn để đón ánh sáng vào nhà, chúng ta hãy mở lòng đón nhận những cơ hội, những tình bạn mới, và làm mới mục đích sống, mục tiêu nghề nghiệp của mình”.

Đêm Diwali Gala góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hiện kim ngạch thương mại song phương đã vượt 15 tỷ USD với thế mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo.

Ông Mahesh Chand Giri, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM (bìa phải) thực hiện nghi thức thắp đèn dầu cùng cùng Tổng Lãnh sự Cuba, Ấn Độ (thứ hai và thứ ba từ phải qua). Ảnh: Khương Nguyễn.

Ông Jayprakash Shriram, Chủ tịch INCHAM Vietnam, nhấn mạnh: “Diwali là thông điệp về ánh sáng, niềm tin và sự kiên cường. Khi cùng nhau thắp lên ngọn đèn Diya, chúng ta cũng đang thắp sáng con đường hợp tác bền chặt giữa hai dân tộc”.

Khách đến tham dự thưởng thức các món ăn đặc trưng của đất nước Ấn Độ, thắp nến cầu nguyện và nhảy múa, ca hát với các ca sĩ, nhạc công, nhóm nhạc Ấn Độ.

Diwali là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Ấn, tượng trưng cho ánh sáng chiến thắng bóng tối, cái thiện chiến thắng cái ác và tri thức vượt qua vô minh. Lễ hội bắt nguồn từ truyền thuyết Thần Rama trở về vương quốc Ayodhya sau 14 năm lưu đày và người dân đã thắp hàng nghìn ngọn đèn diya để chào đón Ngài. Theo thời gian, Diwali vừa mang đậm ý nghĩa tôn giáo đồng thời cũng đại diện cho hy vọng, thịnh vượng và kết nối cộng đồng.