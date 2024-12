Sabrina Carpenter chia tay bạn trai sau 1 năm hẹn hò

Sabrina Carpenter và Barry Keoghan được tiết lộ đã thống nhất dừng mối quan hệ yêu đương để tập trung cho sự nghiệp cá nhân.

Ngày 4/12, nguồn tin People xác nhận Sabrina Carpenter và Barry Keoghan đã chia tay sau hơn một năm hẹn hò. Theo nguồn tin, cặp sao "muốn tập trung vào sự nghiệp" nên đã chọn đường ai nấy đi trong mối quan hệ này. Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền tin đồn hai người không còn bên nhau.

Đại diện Carpenter và sao phim Eternals hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Sabrina Carpenter và Barry Keoghan tại Met Gala 2024. Ảnh: Billboard.

Chỉ mới tháng trước, Keoghan còn ca ngợi bạn gái trên The Louis Theroux Podcast, ở đó nam diễn viên không ngần ngại bày tỏ rằng anh ngưỡng mộ cựu ngôi sao Disney Channel, khen cô "cực kỳ tài năng". Keoghan nói anh may mắn khi có người yêu là Carpenter.

Lần khác, Keoghan được nhìn thấy đến ủng hộ bạn gái tập luyện cho phần trình diễn tại MTV VMAs.

Khi thực hiện MV Please Please Please, Carpenter mời bạn trai đóng vai người yêu mình. Cô nói trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning: "Khi tôi đang nghĩ đến tên diễn viên phù hợp cho video ca nhạc này thì anh ấy ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế. Và anh ấy rất phấn khích về điều đó".

Carpenter và Barry Keoghan làm rộ tin hẹn hò vào tháng 12/2023, khi paparazzi bắt gặp họ đi ăn tối cùng nhau ở Los Angeles. Bộ đôi này xuất hiện tại SoCal thêm vài lần nữa trong tháng tiếp theo, và cuối cùng sánh đôi trên thảm đỏ tại Met Gala.

Barry Keoghan sinh năm 1992, là diễn viên người Ireland. Anh được biết đến nhiều qua vai Druig - nhân vật sở hữu sức mạnh có thể thao túng tâm trí người khác, trong phim Eternals.

Sabrina Carpenter sinh năm 1999, là ca nhạc sĩ kiêm diễn viên. Cô đã hoạt động nhiều năm nhưng phải đến bản hit toàn cầu Espresso mới bật lên trở thành biểu tượng nhạc pop mới.