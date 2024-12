Yoo Ah In bán nhà giữa lúc ngồi tù

Ngôi nhà của Yoo Ah ở Itaewon được bán với giá 6,3 tỷ won giữa lúc nam diễn viên ngồi tù vì sử dụng ma túy.

Ngày 2/12, News1 đưa tin Yoo Ah In đã bán căn nhà ở Itaewon (Seoul, Hàn Quốc) vào tháng trước với giá 6,3 tỷ won (tương đương 4,5 triệu USD ). Theo báo cáo, mức giá này thấp hơn 1,7 tỷ won so với giá bán dự kiến ​​8 tỷ won cách đây 3 năm.

Yoo Ah In bán nhà giữa thời điểm anh lĩnh án tù vì tội lạm dụng propofol. Động thái của Yoo Ah In khiến nhiều người nghi rằng nam diễn viên đang cần tiền để kháng cáo. Đại diện của "ảnh đế" cho lên tiếng về chuyện này.

Yoo Ah In tậu căn hộ vào năm 2016 dưới danh nghĩa công ty riêng UAA Company Ltd. với giá 5,8 tỷ won ( 4,1 triệu USD ). Nhà gồm 3 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích 418 m2. Ngôi nhà này từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình I Live Alone của đài MBC vào năm 2020.

Bất động sản này vi phạm công trình xây dựng vì Yoo Ah In đã mở rộng trái phép 10,8 m2 tầng trệt bằng cách lắp đặt thêm cửa sổ. Thanh tra đã phát hiện vi phạm từ tháng 8/2017 nhưng đến nay Yoo Ah In chưa khôi phục lại nguyên trạng.

Yoo Ah In sụp đổ sự nghiệp vì bê bối. Ảnh: Yonhap.

Theo News1, Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với tội danh thường xuyên sử dụng propofol trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Anh ta cũng bị buộc tội mua 1.100 viên thuốc ngủ được kê trái phép dưới tên người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2023, và hút cần sa 3 lần ở Mỹ với một người quen tên Choi.

Star News Korea đưa tin nam diễn viên đã bị kết án một năm tù và phạt 2 triệu won sau phiên tòa diễn ra chiều 3/9 tại Phòng Hình sự số 25 của Tòa án quận trung tâm Seoul.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik. Anh nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound. Yoo Ah In có hai lần trở thành ảnh đế khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - giải được mệnh danh Oscar Hàn Quốc.