Diddy và những ngôi sao tai tiếng nhất năm 2024

Sự nghiệp của Diddy và Kanye West bị đe dọa bởi hàng loạt cáo buộc tình dục gây xôn xao dư luận năm 2024.

Showbiz quốc tế năm qua chứng kiến sự sụp đổ đế chế tỷ USD của Sean "Diddy" Combs sau khi trùm nhạc hip-hop bị công tố viên Mỹ cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng. Kanye West, rapper từng thân với Diddy, cũng dính kiện tụng liên quan đến tình dục và quấy rối. Trong khi đó, nhiều sao nữ lao đao khi có phát ngôn, hành động gây sốc.

Vụ án Diddy gây rúng động

Diddy chịu đòn giáng nặng nề kể từ tháng 9, khi cáo buộc lạm dụng, buôn bán tình dục và bạo lực chống lại rapper này được đệ trình lên tòa án New York (Mỹ). Sau đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ khám xét dinh thự của Diddy và thu được 1.000 chai dầu trẻ em, ma túy, cùng một số loại vũ khí khác.

Trên Internet lan truyền hàng loạt thuyết âm mưu kèm theo những tình tiết "vạch trần" kế hoạch phạm tội của Diddy. Justin Bieber, vợ chồng Beyoncé, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio... bị réo tên vì nằm trong vòng tròn thân thiết hoặc từng tiệc tùng cùng ngôi sao sinh năm 1969. Sự thật chưa ngã ngũ nhưng các nghệ sĩ này ít nhiều bị ảnh hưởng bởi scandal.

Justin Bieber và hàng loạt ngôi sao bị réo tên trong lùm xùm của Diddy. Ảnh: Fox News.

Theo TMZ, tính đến nay đã có hơn 120 người, kể cả đàn ông và phụ nữ, đệ đơn kiện Diddy. Con số này vẫn tiếp tục tăng. Đa số nguyên đơn cáo buộc Diddy tổ chức các bữa tiệc thác loạn (được gọi là freak-offs) với mục đích quấy rối, xâm hại tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Gần nhất, một phụ nữ (giấu tên) tố Diddy đã treo cô lửng trên ban công vào năm 2016.

Marc Agnifilo, đại diện nhóm pháp lý của Diddy, liên tục đệ đơn xin cho thân chủ tại ngoại. Tuy nhiên, trong phán quyết được công bố hôm 27/11, thẩm phán liên bang Arun Subramanian cho rằng nếu để Diddy ra ngoài dễ dẫn đến nguy cơ rapper này mua chuộc nhân chứng và che giấu bằng chứng trực tiếp về hành vi tội ác của mình.

"Tòa án nhận thấy chính phủ liên bang đã đưa ra bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng không có điều kiện hoặc sự kết hợp các điều kiện nào có thể đảm bảo an toàn cho cộng đồng", CNN dẫn lời thẩm phán.

Theo Page Six, nếu bị kết tội tống tiền, Diddy có thể ngồi tù chung thân. Nam rapper có thể phải đối mặt thêm 15 năm tù cho các cáo buộc buôn bán, xâm hại tình dục.

Sóng gió bủa vây Kanye West

2024 tiếp tục là năm tệ đối với Kanye West. Anh bị cuốn vào tranh cãi của Diddy khi cáo buộc chống lại nam rapper dài 88 trang do cựu trợ lý Lauren Pisciotta đệ trình, tố West quấy rối tình dục và lạm dụng ma túy. Pisciotta tuyên bố cô cùng một người khác được mời đến buổi thu âm của West do Diddy đồng tổ chức, và hành vi đồi bại xảy ra sau đó.

Jenn An - thí sinh America's Next Top Model mùa 13 - thì cáo buộc chồng cũ Kim Kardashian tấn công tình dục và bóp cổ cô trên trường quay MV In for the Kill vào năm 2010. Đối với Jenn An, toàn bộ cảnh quay giống như "bịt miệng khiêu dâm, tôn sùng BDSM" hơn là một buổi quay MV. Cảnh quay này sau đó đã bị cắt.

Trevor Phillips - cựu nhân viên thương hiệu Yeezy và trường tư thục Christian Donda Academy - đệ đơn kiện Kanye "đối xử với nhân viên da đen tệ hơn đáng kể so với nhân viên da trắng". Trong khi đó, hãng giày adidas cho rằng “hành vi xúc phạm” của West đã dẫn đến sự mâu thuẫn trong quan hệ đối tác. Họ yêu cầu rapper trả 250 triệu USD sau 2 năm chấm dứt hợp đồng. Theo Forbes, thỏa thuận với adidas từng chiếm 1,5 tỷ USD giá trị tài sản ròng của West, vì vậy anh đã mất vị thế tỷ phú sau thất bại này.

Kanye West bị nhiều người kiện trong năm 2024. Ảnh: Rolling Stone.

Cái tên đầy thị phi Kanye West còn trở thành tâm điểm bàn tán xoay quanh việc anh ép vợ Bianca Censori mặc hở phản cảm trong hầu hết lần xuất hiện trước công chúng. Trên diễn đàn Reddit ghi nhận nhiều bình luận bức xúc cách West thực hiện marketing bằng cơ thể vợ mình, chỉ trích anh mang tư tưởng phân biệt giới tính, coi thường phụ nữ.

Theo Prestigeonline, danh tiếng và sự nghiệp của West đang sa sút thấy rõ. Giờ đây, khi nhắc đến West, khán giả chỉ nhớ những lùm xùm của anh thay vì các sản phẩm âm nhạc.

Blake Lively, Katy Perry lao đao

Công sức Blake Lively xây dựng hình tượng minh tinh hoàn hảo suốt nhiều năm đã sụp đổ khi cô tham gia bộ phim It Ends With Us, phát hành hồi tháng 8. Vợ Ryan Reynolds đối mặt phản ứng dữ dội vì không quảng bá phim cùng đạo diễn kiêm diễn viên chính của phim, Justin Baldoni. Nguồn tin thân cận tiết lộ Lively bất đồng quan điểm sáng tạo với Baldoni. Cô được cho là tự ý đổi kịch bản và trang phục mà không hỏi ý kiến. Vì không ưng bản phim cuối cùng, cô đã bỏ tiền túi thuê người dựng bản phim khác.

Chưa hết, trong một cuộc phỏng vấn, Lively không đề cập chủ đề phim là bạo lực gia đình mà lợi dụng sự chú ý của truyền thông để quảng cáo cho thương hiệu chăm sóc tóc và rượu. Từ vụ này, hàng loạt cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trong quá khứ của Lively bị đào lại, đơn cử vụ cô đùa quá trớn về chuyện phụ nữ ốm nghén, bình luận khiếm nhã về vòng hai của một nữ nhà báo...

Làn sóng tẩy chay mạnh mẽ khiến Lively suy sụp. Tờ Daily Mail cho biết nữ diễn viên rất buồn và lo lắng scandal sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. "Blake sợ sẽ không ai muốn làm việc với cô sau này. Cô ấy thực sự muốn tiếp tục sản xuất, đạo diễn và đóng phim nhưng đang nghĩ đến việc cần phải lùi lại một thời gian để đánh giá tương lai", nguồn tin tiết lộ.

Blake Lively bị Hollywood tẩy chay. Ảnh: Fox News.

Năm qua, việc Katy Perry trở lại đường đua âm nhạc đã kéo theo những tai tiếng. Nguyên nhân do cô kết hợp Dr. Luke - nhà sản xuất âm nhạc có quá khứ bất hảo, từng vướng lùm xùm quấy rối tình dục ca sĩ Kesha. Eric Schiffer - chủ tịch của Reputation Management Consultants đồng thời là chuyên gia hàng đầu lĩnh vực quan hệ công chúng - nhận định: "Katy thật sai trái khi nhấn mạnh thông điệp trao quyền cho phụ nữ với nhà sản xuất bị cáo buộc đã làm điều ngược lại".

Kết quả, album phòng thu 143 - gồm 11 ca khúc với tổng thời lượng hơn 33 phút - thất bại ê chề, rớt hạng thê thảm trên các BXH âm nhạc. Katy Perry rơi vào khủng hoảng.

Drake, Kendrick Lamar và Jennifer Lopez cũng là những ngôi sao có sản phẩm gây bàn tán tiêu cực trong thời gian qua.