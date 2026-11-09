Sabeco ra mắt 333 Triple Pure qua không gian trải nghiệm đa giác quan

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tái hiện hành trình sáng tạo nên 333 Triple Pure với không gian đa trải nghiệm tại Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM).

Sự kiện đưa người tiêu dùng khám phá hành trình không ngừng đổi mới của thương hiệu bia Việt Nam lâu đời nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng.

Với dung tích lon 250 ml nhỏ gọn và hiện đại, 333 Triple Pure kết hợp di sản nấu bia lâu đời của thương hiệu 333 với những cải tiến về sản phẩm và quy cách đóng gói tiện lợi. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về một trải nghiệm bia tinh tế hơn, cân bằng giữa hương vị vượt trội và cảm giác thưởng thức nhẹ nhàng, giúp người tiêu dùng thoải mái, tự tin trong những dịp gặp gỡ, giao lưu.

333 Triple Pure là sản phẩm mới nhất thuộc danh mục của thương hiệu 333.

Công nghệ 3 lần lọc và chiết xuất hoa bia được bổ sung vào 3 giai đoạn của quá trình nấu bia đã mang đến 333 Triple Pure vị thanh êm, tinh tế cùng hàm lượng carbohydrate, calories thấp. Sản phẩm cho thấy sự đổi mới trong công nghệ nấu bia có thể đáp ứng những thị hiếu đang thay đổi mà vẫn đảm bảo trải nghiệm thưởng thức được người tiêu dùng yêu thích. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đầu tư liên tục của Sabeco nhằm duy trì sức sống đương đại cho các thương hiệu lâu đời nhưng vẫn gìn giữ những giá trị đã tạo nên bản sắc.

Bà Patsy Lim, Phó tổng giám đốc Phụ trách Marketing của Sabeco, chia sẻ: “Tại Sabeco, mọi sự đổi mới sáng tạo đều bắt đầu từ việc thấu hiểu những thay đổi trong nhu cầu và phong cách sống của người tiêu dùng. Từ sự thấu hiểu đó, chúng tôi phát triển 333 Triple Pure, kết hợp kinh nghiệm sản xuất bia lâu năm, thiết kế lon hiện đại và chất lượng thưởng thức mà người tiêu dùng luôn mong đợi ở 333. 333 Triple Pure không đơn thuần là một sản phẩm mới được bổ sung vào danh mục, mà còn mở ra cơ hội để thương hiệu 333 tiếp cận người dùng yêu thích vị bia nhẹ nhàng, hiện diện trong nhiều dịp gặp gỡ và kết nối hơn. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng sản phẩm góp phần mở rộng sức hút của thương hiệu và tạo thêm động lực cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo của 333”.

Với hàm lượng carbohydrate và calories thấp, sản phẩm mang đến một lựa chọn khác biệt cho người tiêu dùng trong những dịp gặp gỡ, giao lưu.

Không đơn thuần giới thiệu các đặc tính của 333 Triple Pure, sự kiện còn đưa khách tham dự bước vào hành trình khám phá câu chuyện phía sau mỗi lon bia. Thông qua hình ảnh, âm nhạc và các hoạt động tương tác, khách tham dự có cơ hội quan sát, lắng nghe câu chuyện về quy trình sản xuất bia, những cải tiến nổi bật của 333 Triple Pure cũng như cách các yếu tố này góp phần tạo nên hương vị êm dịu, tinh tế của sản phẩm.

Thông qua các hoạt động tương tác và trải nghiệm thực tế, sự kiện đưa khách tham dự khám phá thêm về 333 Triple Pure.

Hành trình trải nghiệm khép lại bằng hoạt động thưởng thức sản phẩm, kết nối câu chuyện nấu bia với cảm nhận thực tế. Qua đó, các cải tiến về công nghệ và đặc tính sản phẩm không còn là những thông tin kỹ thuật đơn thuần, mà trở thành một trải nghiệm gần gũi, dễ cảm nhận hơn đối với khách tham quan.

Khách mời khám phá và trải nghiệm 333 Triple Pure tại sự kiện.

Sự ra đời của 333 Triple Pure phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức bia của người tiêu dùng. Ngày càng nhiều người tìm kiếm sản phẩm phù hợp phong cách sống và các dịp gặp gỡ, giao lưu khác nhau, nhưng vẫn đề cao chất lượng, hương vị cũng như trải nghiệm đặc trưng của thương hiệu. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành bia tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm.

Không gian trải nghiệm đa giác quan, trạm 3 chuẩn.

Bằng việc kết hợp di sản nấu bia với sự am hiểu thị hiếu người tiêu dùng hiện đại, Sabeco tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, làm mới những thương hiệu đã gắn bó nhiều thế hệ người Việt. Bên cạnh cải tiến sản phẩm, Sabeco còn chú trọng các hoạt động trải nghiệm để người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận những điểm mới và gắn kết hơn với thương hiệu.

Sự kiện trải nghiệm 333 Triple Pure là một minh chứng cho cách tiếp cận này: Những cải tiến trong công nghệ nấu bia và đặc tính sản phẩm được chuyển tải thành trải nghiệm để người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận. Điều này cho thấy Sabeco không ngừng nỗ lực gìn giữ sức hấp dẫn và giá trị của những thương hiệu như 333 cho nhiều thế hệ người dùng tương lai.

Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia.