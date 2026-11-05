Sabeco - kết nối con người, nguồn lực và những giá trị Việt

Sabeco từng bước khẳng định vai trò cầu nối, kết nối nguồn lực, cộng đồng và những cá nhân tạo giá trị tích cực vì sự phát triển của Việt Nam.

Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ghi nhận trong số hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Đồng thời, giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 do Sabeco phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng được khởi động. Hai dấu mốc này phản ánh định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp: Phát huy vai trò kết nối để lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Kết nối nguồn lực với những nơi cần hỗ trợ

Sabeco xây dựng mạng lưới hoạt động và phân phối trên cả nước, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt và cộng đồng địa phương. Sự hiện diện này không chỉ tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh, mà còn giúp doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các tổ chức, đối tác để thấu hiểu nhu cầu, từ đó kết nối nguồn lực đến nơi cần thiết.

Trong thời điểm khó khăn, vai trò đó càng được thể hiện rõ nét. Năm 2024 và 2025, Sabeco đóng góp hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi, Bualoi và Matmo; góp thêm nguồn lực cho công tác phục hồi sau thiên tai.

Hệ thống 26 nhà máy bia cùng mạng lưới phân phối rộng khắp tạo nền tảng để Sabeco duy trì sự hiện diện và gắn bó với địa phương.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Sabeco thường xuyên sẻ chia khó khăn với cộng đồng và lan tỏa văn hóa địa phương qua chương trình Tết hàng năm. Điển hình là chiến dịch Tết 2026 “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” được triển khai tại 17 tỉnh/thành phố, trao tặng hàng nghìn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng làm nhiệm vụ tại biên giới.

Người dân tham gia trong chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”.

Kiến tạo không gian để cộng đồng cùng phát triển

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, Sabeco còn đồng hành cùng các sáng kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng. Thông qua hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự án “Thắp sáng đường quê” lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trên 73 km đường nông thôn trong giai đoạn 2022-2024. Tiếp nối nỗ lực đó, chương trình “Thắp sáng đường biên” triển khai trong giai đoạn 2024-2026, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và tăng cường sự gắn kết cộng đồng tại biên giới. Song song, dự án “Nâng bước Thể thao” nâng cấp 30 sân thể thao cộng đồng, tạo thêm không gian rèn luyện thể chất và giao lưu cho người dân.

Người hâm mộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong ASEAN Hyundai Cup 2026 - hoạt động có sự đồng hành của Bia Saigon.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong sáng kiến thể thao gần đây. Năm 2026, Sabeco mở rộng hợp tác chiến lược với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Bên cạnh hỗ trợ bóng đá, doanh nghiệp còn tổ chức hoạt động cổ vũ cộng đồng, tạo cơ hội để người hâm mộ cùng chia sẻ niềm tự hào và tình yêu thể thao.

Kết nối những cá nhân tạo giá trị vì sự phát triển chung của Việt Nam

Nếu các chương trình cộng đồng giúp kết nối nguồn lực và cơ hội phát triển, thì giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” là bước tiếp theo trong hành trình kết nối của Sabeco khi đưa câu chuyện tạo tác động tích cực từ địa phương đến với công chúng.

Ra đời năm 2025, giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng tới các cá nhân đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề tại địa phương - từ cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường đến đổi mới sáng tạo về công nghệ.

Thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc tại 34 tỉnh thành, chương trình năm 2026 mở rộng khả năng tiếp cận những tấm gương tiêu biểu từ cơ sở, đặc biệt chú trọng sự tham gia của thế hệ trẻ và những sáng kiến mới. Sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, báo Đại Đoàn Kết và Sabeco giúp kết nối những cá nhân đang tạo ra thay đổi tích cực với nền tảng ghi nhận và lan tỏa rộng hơn. Qua đó, những đóng góp có ý nghĩa tại địa phương có thêm cơ hội được biết đến, truyền cảm hứng để nhiều người cùng tham gia đóng góp cho xã hội.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 tiếp tục được triển khai nhằm ghi nhận và lan tỏa đóng góp của cá nhân đối với cộng đồng và đất nước.

Tại lễ công bố giải thưởng, Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng giám đốc Sabeco, chia sẻ:“Trong hơn 150 năm qua, Sabeco đã luôn đồng hành và phát triển cùng cộng đồng, đối tác và nhiều thế hệ người Việt. Giống như những tấm gương mà chúng tôi tôn vinh, Sabeco luôn hướng về việc đóng góp cho những cộng đồng đã nâng đỡ sự trưởng thành của mình. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng chỉ thực sự có giá trị khi thành quả được chia sẻ đến cộng đồng”.

Sabeco đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối của những giá trị tích cực tại Việt Nam. Thông qua mạng lưới rộng khắp và sự đồng hành của nhiều đối tác, doanh nghiệp tiếp tục hiện thực hóa tinh thần “Vietnam Together, Thrive as One - Việt Nam, Kề vai đi lên”, góp phần xây dựng một Việt Nam gắn kết và phát triển bền vững.