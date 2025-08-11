Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sà lan kịp thời cứu người đàn ông nhảy cầu

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một người đàn ông chạy xe SH đến giữa cầu Ngũ Hiệp rồi bỏ lại tài sản nhảy xuống sông tự tử, rất may được sà lan đi qua cứu kịp thời.

Chiều 10/8, thông tin từ UBND xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông nhảy cầu Ngũ Hiệp (bắc qua sông Năm Thôn) nhưng rất may được sà lan di chuyển qua khúc sông này cứu vớt kịp thời.

Cuu nguoi nhay cau anh 1

Chiếc xe SH được người đàn ông bỏ lại hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, người dân nhìn thấy một người đàn ông điều khiển xe máy SH mang biển số 63B2-729... lưu thông lên cầu Ngũ Hiệp. Khi đến giữa cầu, người đàn ông bỏ lại chiếc xe cùng đôi dép và nhảy xuống sông Năm Thôn.

Rất may, thời điểm người đàn ông nhảy cầu, có sà lan đang di chuyển qua đoạn sông này nên đã kịp thời cứu vớt nạn nhân.

Bước đầu, qua kiểm tra phương tiện của người đàn ông, người dân phát hiện một điện thoại di động, một chiếc ví cùng giấy tờ tuỳ thân ghi tên Trần Văn B. (sinh năm 1982, ngụ xã Long Khánh, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nay là phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp).

Theo lãnh đạo UBND xã Ngũ Hiệp, sau khi được sà lan cứu vớt, nạn nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế xã Ngũ Hiệp để sơ cứu.

H. Bằng/Tiền Phong

