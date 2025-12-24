(S)TRONG Trọng Hiếu và hành trình 'khởi đầu lại' để bứt phá

Thế giới thay đổi chóng mặt, "bắt đầu lại" có thể là thách thức lớn. Song, nhiều người trẻ nhận ra khởi đầu lại không phải thất bại, mà vì họ đủ trưởng thành để tìm lại đam mê.

Tập 5 chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy của Samsung gợi mở từ câu chuyện của (S)TRONG Trọng Hiếu - nghệ sĩ đa tài đã trải qua không ít chông gai trên con đường theo đuổi nghệ thuật tại Việt Nam. Trong tập phim, anh xuất hiện giữa căn phòng đầy màn hình, xem lại hành trình của chính mình - từ thuở ấu thơ đến những buổi biểu diễn đầu tiên.

Đỉnh cao chưa chắc đã là điểm dừng

Năm 2015, khi trở về Việt Nam, anh chạm tới đỉnh cao với loạt thành tích lớn: Quán quân Vietnam Idol mùa thứ 6, đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Cống hiến cùng các bản hit như Em là bà nội của anh, Bước đến bên em (Step to You).

(S)TRONG Trọng Hiếu trong tập 5 Voices of Galaxy.

Công chúng thường cho rằng giai đoạn đỉnh cao của người làm nghệ thuật là ngắn ngủi. Trong mắt họ, sự nghiệp của người nghệ sĩ sẽ gắn với chữ "thời". Nhưng (S)TRONG Trọng Hiếu đã chọn khác: Chủ động "bắt đầu lại". Trong thế giới luôn thúc giục con người phải đi nhanh hơn, việc "chậm lại" để tìm cảm xúc và đam mê nguyên bản là điều hiếm ai dám làm. Chính quyết định ấy giúp anh chạm tới điều cốt lõi - niềm đam mê thuần khiết của cậu bé Nguyễn Trọng Hiếu năm nào.

"Có khi nào, sự bắt đầu lại để tôi quay vào trong và nhớ lại niềm đam mê thuần khiết khi xưa? Để tôi có thể thực sự cảm nhận nguồn gốc của mình, để kết nối và tìm lại động lực bứt phá thêm một lần nữa?", lời tự sự của (S)TRONG Trọng Hiếu trong tập phim chạm đến nhiều trái tim khán giả. Bởi khán giả không chỉ trải qua chặng đường đó cùng anh, mà vì chính bản thân họ cũng tìm thấy mình trong đó.

Công nghệ trở thành "đồng minh" của cảm xúc

Từ việc nhìn lại hành trình đã qua, (S)TRONG Trọng Hiếu bước ra ngoài để cảm nhận thế giới gần gũi nhất. Khoảnh khắc anh ngồi ở quán cà phê vỉa hè TP.HCM, tận hưởng thanh âm quen thuộc như tiếng cười, tiếng rao, ánh đèn và biển hiệu - là cách anh nạp năng lượng cho sáng tạo.

Sự trợ giúp của AI giúp (S)TRONG Trọng Hiếu khơi nguồn sáng tạo.

Với sự hỗ trợ của trợ lý ảo Gemini Live trên Galaxy S25 FE, anh ghi lại khoảnh khắc bình dị để biến thành cảm hứng nghệ thuật. Việc sáng tạo trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Công nghệ khi được sử dụng đúng cách, đúng thời điểm, tôn trọng những giá trị đạo đức cốt lõi, sẽ giúp lưu giữ và phát triển ý tưởng ngay khi cảm xúc vừa chớm nở. Thiết bị thông minh không còn là "màn hình thứ ba" khiến con người xa cách, mà là cầu nối giúp thế hệ trẻ lưu giữ, diễn tả và lan tỏa cảm xúc của mình theo cách mới mẻ, gần gũi và trường tồn hơn.

Bắt đầu lại - hành trình của bản lĩnh và đam mê

Tập phim khép lại với cảnh người nghệ sĩ tập nhảy trong căn phòng gương, xen lẫn hình ảnh anh rực sáng trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả. Khoảnh khắc ấy gói trọn thông điệp gửi đến người xem: Bắt đầu lại là hành trình lùi một bước để tiến lên ba bước, để gần hơn tới phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Ai cũng đều có thể "bắt đầu lại" ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống.

Trong xã hội hiện đại, điều dũng cảm nhất thường không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là dừng lại đúng lúc để hiểu rõ mình muốn đi đến đâu. Với người trẻ, câu chuyện của (S)TRONG Trọng Hiếu không chỉ là hành trình "khởi động lại" của một nghệ sĩ, mà còn là tiếng nói chung dành cho những cá nhân chọn đi chậm nhưng vẫn thành công theo cách riêng trong thế giới không ngừng vận động.

Tập 5 Voices of Galaxy cũng từ đó vượt lên trên ý nghĩa của phim ngắn thông thường để trở thành lời khẳng định: Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, mỗi người đều có thể bắt đầu lại, tận dụng cộng sự công nghệ để tìm đam mê và viết tiếp hành trình tỏa sáng của chính mình.