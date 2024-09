Ryan Tedder ăn bánh mì, uống cà phê ở TP.HCM

Ryan Tedder dành nhiều lời khen ngợi cho phong cảnh và đồ ăn trong chuyến đi tới TP.HCM. Anh vừa chia sẻ loạt ảnh lên trang chính thức của One Republic.

Trên trang chính thức của ban nhạc One Republic, thành viên Ryan Tedder vừa chia sẻ loạt ảnh tại TP.HCM. Anh khen ngợi TP.HCM là một thành phố tuyệt đẹp. Không chỉ chụp khung cảnh đường phố về đêm, Ryan Tedder còn bày tỏ niềm yêu thích với ẩm thực Việt Nam và khen ngợi các món ăn đều rất tuyệt vời.

Thông qua chức năng story, Ryan Tedder cũng chia sẻ mong muốn được cùng các thành viên One Republic tổ chức đêm nhạc tại Việt Nam. Qua các hình ảnh do Ryan chia sẻ, có thể thấy anh đã qua nhiều con phố khác nhau của TP.HCM, chẳng hạn dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ và thưởng thức cà phê, bánh mì...

Dưới bài viết của Ryan Tedder, rất nhiều fan Việt gửi lời chào tới nam ca sĩ và hy vọng anh sớm trở lại Việt Nam, hoặc cùng One Republic tổ chức đêm nhạc tại đây.

Những hình ảnh do Ryan Tedder đăng tải. Ảnh: @onerepublic.

One Republic là một ban nhạc pop rock của Mỹ được thành lập tại Colorado Springs, Colorado, vào năm 2002. Đội hình hiện tại của ban nhạc bao gồm Ryan Tedder (hát chính, piano), Zach Filkins (guitar chính, viola), Drew Brown (guitar đệm), Brent Kutzle (bass, cello), Eddie Fisher (trống) và Brian Willett (phím, bộ gõ, violin).

Năm 2007, One Republic phát hành album đầu tay, Dreaming Out Loud. Đĩa đơn chính của album, Apologize được Timbaland phối lại đến nay vẫn là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của những năm cuối thập niên 2000. Ca khúc đạt vị trí số một tại 16 quốc gia và mang về cho One Republic một đề cử Giải Grammy. Album sau đó đã được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) chứng nhận Bạch kim.

Album thứ hai của ban nhạc, Waking Up (2009), gồm các đĩa đơn All the Right Moves, Secrets, Marchin On và Good Life lọt vào top 10 của Billboard Hot 100. Ban nhạc đã phát hành album phòng thu thứ 6 Artificial Paradise vào 12/7. Họ bán được khoảng hơn 16 triệu đĩa trên toàn thế giới.