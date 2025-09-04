Rút đề xuất đánh thuế 20% tiền lãi bán chứng khoán

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đã rút đề xuất đánh thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán.

Bộ Tài chính vẫn giữ quy định thu thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Ảnh: Việt Linh.

Trong dự thảo xin ý kiến thẩm định về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi đến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã đưa ra phương án mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán.

Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; chuyển nhượng chứng khoán; chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Theo quy định hiện hành, hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế từng lần chuyển nhượng. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Giải thích điều này, Bộ Tài chính cho biết thực tế thực hiện phát sinh vướng mắc đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân, nhiều trường hợp không xác định được giá mua và các khoản chi phí liên quan, cũng có trường hợp cá nhân khai giá bán bằng với giá mua nhằm không phải nộp thuế.

Lấy kinh nghiệm tại một số nước, hầu hết loại thu nhập từ vốn đều phải nộp thuế. Tuy nhiên cách thức và phương thức thu thuế của các nước rất khác nhau. Có quốc gia thu theo tỷ lệ phần trăm trên giá chuyển nhượng, có quốc gia thu theo thu nhập có được từ hoạt động chuyển nhượng, có quốc gia áp dụng chính sách thuế khác giữa chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết...

“Tại Indonesia, áp dụng mức thuế khấu trừ tại nguồn 0,1% đối với doanh thu từ chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, đối với người sáng lập, sẽ phải chịu thêm thuế 0,5% đối với giá trị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, bất kể cổ phiếu phát hành để nắm giữ hay bán. Tại Philippines, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán niêm yết là 0,6% giá trị giao dịch; thu từ bán chứng khoán chưa niêm yết bị đánh thuế ở mức thuế suất 15%”, Bộ Tài chính chỉ ra.

Từ thực tiễn thực hiện thời gian qua, cũng như xu hướng, kinh nghiệm của các nước thời gian gần đây, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết nghiên cứu để quy định rõ phương pháp tính thuế, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Từ đó Bộ đề xuất vẫn giữ quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng.

Đồng thời, Bộ bổ sung quy định trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn thì thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán nhân với thuế suất 2% (áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú).

Riêng đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, Bộ Tài chính vẫn giữ quy định thu thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Như vậy, với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, Bộ Tài chính đã rút lại đề xuất áp mức thuế 20% đối với thu nhập lãi từ bán chứng khoán như dự thảo trước đó.

Trước đó, phương án đề xuất đánh thuế chuyển nhượng chứng khoán nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Theo đó, mức thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế (giá bán - giá mua) được đánh giá là phù hợp với bản chất thuế thu nhập cá nhân, nhưng vẫn là mức khá cao.

Còn với mức thuế 0,1% áp dụng với giá chuyển nhượng từng lần, chưa phù hợp với bản chất của thuế thu nhập cá nhân bởi có thể nhiều nhà đầu tư rơi vào trường hợp bán lỗ chứng khoán nhưng vẫn phải chịu thuế.