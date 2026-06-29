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Xã hội

Rước dâu kiểu lạ trên Quốc lộ 1A: 3 xe bị tịch thu, phạt hơn 33 triệu đồng

  • Thứ hai, 29/6/2026 18:20 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Đoàn mô tô 3 bánh kê ghế lên thùng và chở người đi đưa dâu trên Quốc lộ 1A vừa bị CSGT Đồng Tháp lập biên bản, xử phạt hành chính hơn 33 triệu đồng, tịch thu 3 phương tiện.

Đoàn xe ba bánh đưa dâu lưu thông trên Quốc lộ 1. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc xác minh, ra quyết định xử phạt với tài xế điều khiển mô tô ba bánh chở đoàn đưa dâu vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội loan truyền một đoạn clip ghi cảnh đoàn xe ba bánh lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp.

Đoàn xe chở người đi đưa dâu, trên thùng xe có xếp ghế, một số người nhún nhảy, hát hò. Số người ngồi trên thùng xe đều không đội mũ bảo hiểm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo đơn vị liên quan xác minh, mời các tài xế làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 4 tài xế lái xe 3 bánh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cảnh sát giao thông quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Văn Mười H (48 tuổi), Đặng Tấn V (25 tuổi) và Đặng Văn S (47 tuổi), mỗi người 10,7 triệu đồng, vì các lỗi không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Cả 3 xe do 3 tài xế này điều khiển đều không có giấy tờ hợp lệ, nên bị tịch thu.

Tài xế Hầu Phi C (53 tuổi), với lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm, quá số người quy định, bị phạt hành chính 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, cả 4 tài xế trên mỗi người bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

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Theo Chúc Trí/Tiền Phong

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