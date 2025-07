Running Man gây phẫn nộ vì để thí sinh bị kéo lê, quăng quật

Những hình ảnh Châu Thâm bị bạn chơi kéo lê, quăng quật khi tham gia thử thách xé bảng tên khiến người xem phẫn nộ. Nam ca sĩ bị bầm tím, xây xát nhiều chỗ trên cơ thể.

Theo Sinchew, trong tập mới nhất của chương trình Running Man Trung Quốc với chủ đề đặc biệt tại Macau, nam ca sĩ Châu Thâm đã đối đầu với cầu thủ bóng rổ Quách Ái Luân trong phần chơi “xé bảng tên”. Trong quá trình thi đấu, Châu Thâm liên tục bị kéo mạnh khiến anh ngã dúi dụi, thậm chí bị bạn chơi nhấc bổng lên và xoay vòng, dẫn đến mặt mũi trầy xước, bầm tím.

Châu Thâm chỉ cao khoảng 1,61 m, trong khi Quách Ái Luân cao tới hơn 1,9 m. Người xem cho rằng chiều cao, thể lực chênh lệch quá lớn khiến Châu Thâm rơi vào thế yếu hoàn toàn. Trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Châu Thâm nằm co ro dưới đất để bảo vệ bảng tên, nhưng Quách Ái Luân dễ dàng nhấc bổng anh lên. Dù cố gắng vặn người tránh né, nam ca sĩ vẫn không thể thoát ra và bị quăng quật, kéo lê khắp sân suốt một lúc.

Châu Thâm bị kéo lê, quăng quật trong thử thách xé bảng tên. Ảnh: Weibo.

Chứng kiến cảnh này, những khách mời khác trong chương trình không giấu nổi lo lắng, thậm chí phải hỏi: “Cậu còn sống không đấy?”. Khi một khách mời tiến vào định giúp anh nhặt mic bị rơi trong lúc giằng co, Châu Thâm chỉ thều thào: “Tôi không cần mic đâu, tôi cần mạng sống thôi”.

Những hình ảnh này sau khi phát sóng đã gây tranh cãi gay gắt. Người xem chỉ ra phần tai Châu Thâm bị tụ máu và tím bầm, nghi do bị kéo mạnh. Phần cổ của nam ca sĩ cũng hiện vết lằn do bị siết mạnh, mặt và đầu gối nhiều vết trầy xước.

Nhiều khán giả bày tỏ phẫn nộ và tràn vào phần bình luận của chương trình và để lại những lời lẽ chỉ trích nặng nề. Dân mạng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của Châu Thâm, đồng thời lên án việc ê-kíp chương trình không có động thái can thiệp. Họ chỉ trích tổ sản xuất đã quá xem nhẹ yếu tố an toàn, thậm chí còn gọi đây là “sự tắc trách không thể chấp nhận được” của một chương trình tầm cỡ.

Phía BTC Running Man hiện chưa lên tiếng phản hồi trước những bức xúc của khán giả. Trong khi Châu Thâm mới đây lên tiếng trấn an người hâm mộ. Anh viết: “Tôi cảm nhận được tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho mình, thực sự rất xúc động. Khi ghi hình, để có được những phân đoạn hấp dẫn, chúng tôi đều tham gia trò chơi một cách nghiêm túc và hết mình, nên xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi".

Nam ca sĩ cho biết sau sự việc sẽ trao đổi thêm với ê-kíp chương trình để cải thiện và đảm bảo không xảy ra tranh cãi tương tự ở những thử thách tới.