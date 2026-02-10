Rực sáng sắc pháo hoa trên khắp mọi miền đất nước mừng Xuân Bính Ngọ

Các địa phương đã sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và Năm mới, phục vụ người dân, du khách đón Giao thừa

Pháo hoa rực rỡ tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.

Xuân Bính Ngọ đang đến thật gần. Lòng người hân hoan chào đón Năm mới với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, những niềm tin, kỳ vọng vào hành trình toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình rực rỡ.

Đón chào Năm mới, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, các địa phương đã sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và Năm mới, phục vụ người dân, du khách đón Giao thừa, đồng thời gửi gắm ước vọng "mã đáo thành công"...

Hứa hẹn mãn nhãn với pháo hoa đón Tết năm con ngựa

Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước chào đón Năm mới Bính Ngọ 2026 với 34 trận địa pháo hoa được phân bổ tại khắp thành phố, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm Giao thừa (ngày 17/2).

Tại Hà Nội sẽ bắn 7.700 quả pháo hoa tầm cao, 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp cùng 360 giàn phun hoa các loại và 90 mạch phun hoa các loại.

Người dân Thủ đô và du khách có thể chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đẹp mắt tại nhiều địa điểm như Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm; Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ; hồ Văn Quán, phường Hà Đông; thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây...

Không chỉ mãn nhãn với pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình, Thành phố Sáng tạo, người dân Thủ đô còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí trong không khí vui tươi, phấn khởi và trải nghiệm trọn vẹn với không khí “Tết Hà Nội."

Hải Phòng - thành phố Hoa phượng đỏ bố trí 12 điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Giao thừa, gồm khu vực sân sau Nhà hát thành phố, phường Hồng Bàng; khu vực Quảng trường, Trung tâm văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị; khu vực Bờ hồ hạnh phúc, phường Kiến An; công viên và quảng trường Khu đô thị Vinhomes Vũ Yên, phường Thủy Nguyên...

Cùng với người dân cả nước, Hải Phòng không chỉ chào đón một Năm mới mà chào đón một chặng đường phát triển mới với khí thế, kỳ vọng về một bộ máy vận hành hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thành phố động lực vùng.

Cố đô Huế, vùng đất của di sản tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Kỳ Đài-Ngọ Môn với 1.000 quả pháo hoa tầm cao; phường Phong Điền và xã Chân Mây-Lăng Cô mỗi nơi bắn 40 giàn pháo hoa tầm thấp. Thành phố Huế cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, vui Xuân, đón Tết, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, lan tỏa niềm tin, khí thế trước những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương.

Thành phố biển Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 6 điểm gồm khu vực trước Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh; đường Bạch Đằng, phường Hòa Cường; khu tái định cư đường vành đai phía Tây, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang; quảng trường Công viên Hội An, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Hội An; quảng trường 24-3, đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch; quảng trường xã Núi Thành. Các lực lượng chức năng đã chủ động phương án bảo đảm quá trình tổ chức diễn ra chặt chẽ, đồng bộ, không để xảy ra sai sót nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển tươi đẹp, phát triển đến người dân và du khách.

Ở vùng đất phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh chào Xuân Bính Ngọ với màn bắn pháo hoa ở 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp ở Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Cùng với đó là 13 điểm bắn tầm thấp trải dài nhiều khu vực trong toàn thành phố để người dân cùng chiêm ngưỡng vào thời khắc bước vào Năm mới. Thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân như Hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn, đường hoa, đường sách tại khu vực trung tâm (đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi). Thành phố cũng chỉnh trang, làm vườn hoa công cộng ở 9 khu đất công bỏ không lâu năm để tăng không gian sinh hoạt cho người dân...

Mừng Xuân mới, thủ phủ miền Tây Nam Bộ-Cần Thơ sẽ tổ chức các điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa trên sà lan đậu trên sông Hậu, cách công viên Sông Hậu về hướng Đông Bắc 400m thuộc khu vực 1, phường Cái Khế; công viên Xà No (khu vực 2, phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (khu vực 27, phường Phú Lợi). Hoạt động góp phần tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền thành phố trong Năm mới...

Ảnh minh họa: Lê Đông/TTXVN.

Lung linh đêm Giao thừa tại các trọng điểm du lịch

Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh," tỉnh Gia Lai tổ chức loạt sự kiện quy mô mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nổi bật là chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa và màn bắn pháo hoa chào Năm mới.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn và quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Với 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới, xây dựng Gia Lai trở thành một trung tâm du lịch lớn của khu vực. Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026...

Vùng đất mỏ anh hùng Quảng Ninh - trọng điểm du lịch hấp dẫn ở phía Bắc, tất cả các xã, phường, đặc khu tổ chức chương trình văn nghệ chào Xuân và các trò chơi dân gian từ đêm 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Bính Ngọ. Ở cả 54 xã, phường, đặc khu sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc pháo bông để tạo không khí phấn khởi trong đêm Giao thừa. Tỉnh chú trọng tổ chức các không gian văn hóa đặc sắc phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách. Điểm nhấn nổi bật là “Đại lộ hoa và Công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan” diễn ra từ ngày 14/2 đến ngày 3/3 tại phường Hạ Long, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, thưởng lãm.

Lâm Đồng đón Tết với việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc đón Giao thừa tại 12 điểm cùng nhiều chương trình hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Có thể kể đến như Chợ hoa Xuân và mua sắm Tết - Lâm Đồng đại ngàn; Hội Tết Bính Ngọ; Giải Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng, Giải Việt dã - Leo núi Tà Cú cùng 15 chương trình biểu diễn nghệ thuật, 25 suất chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa xuyên suốt hết tháng 2/2026.

An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật-bắn pháo hoa tại 4 điểm là các phường Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc vào tối 16/2 (ngày 29 Tết)... Riêng tại đặc khu Phú Quốc, trong đêm Giao thừa diễn ra chương trình nghệ thuật chào Xuân 2026 với chủ đề “Phú Quốc khai hội chào xuân mới - Bừng sáng đảo ngọc” kết hợp bắn pháo hoa, tạo điểm nhấn rực rỡ đón Năm mới. Màn pháo hoa không chỉ mang đến không khí lễ hội sôi động mà còn đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng, gửi gắm kỳ vọng về một Năm mới bình an-khởi sắc-trọn vẹn niềm vui trên đảo ngọc.

Rực sáng sắc pháo hoa trên khắp mọi miền đất nước

Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026), xã Lũng Cú (Tuyên Quang) sẽ lần đầu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vực Cột cờ Quốc gia, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc trong những ngày đầu Xuân nơi cực Bắc Tổ quốc.

Cùng với đó, tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú những ngày đầu Xuân sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về với nơi địa đầu Tổ quốc.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 21 điểm trên địa bàn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Kinh Bắc); cùng 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các xã, phường, thị xã trong tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Pháo hoa sẽ khoe sắc trên bầu trời Điện Biên - vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử của vùng Tây Bắc tại khu vực cầu Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ; khu vực trung tâm Hội nghị, văn hóa xã Tuần Giáo; khu vực Bến thuyền cơ khí, phường Mường Lay. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển bền vững trong Năm mới.

Trong đêm Giao thừa, tại vùng đất di sản Ninh Bình, pháo hoa nổ tầm thấp tại 5 địa điểm, trong đó có 3 địa điểm bắn đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và Năm mới gồm quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phường Hoa Lư; Công viên Vị Xuyên, phường Nam Định; quảng trường Trống Đọi Tam, khu đô thị SunUrban City, phường Hà Nam; 2 điểm bắn sớm hơn là Trung tâm Thể thao phường Tam Điệp và quảng trường, nhà văn hóa trung tâm xã Nho Quan.

Ở miền Đông Nam Bộ, Tây Ninh tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa được tổ chức tại 14 địa điểm trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tại vùng đất cực Nam của Tổ quốc, người dân, du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa năm 2026 tại 5 địa điểm là phường An Xuyên (trung tâm thành phố Cà Mau cũ); phường Bạc Liêu (thành phố Bạc Liêu cũ) và các xã Phước Long, Sông Đốc, Đất Mũi. Dịp Tết Nguyên đán, Cà Mau tổ chức nhiều đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, nghĩa tình.

Những "đóa hoa" rực rỡ trên bầu trời đêm Giao thừa thể hiện vẻ đẹp của lễ hội ánh sáng, làm rạng rỡ thêm vẻ hân hoan, kỳ vọng của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những giây phút thăng hoa và niềm vui của đêm Giao thừa cũng gửi gắm niềm tin, kì vọng cũng chính là lời hứa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên mới.