Rũ bỏ hình tượng kẻ ngoại tình quốc dân

Vai diễn người chồng tận tụy trong “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” giúp nam diễn viên Park Hae Joon rũ bỏ thành công hình tượng kẻ ngoại tình quốc dân từ “Thế giới hôn nhân”.

Trở lại màn ảnh nhỏ với bom tấn truyền hình Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines), Park Hae Joon hóa thân vào nhân vật khác hoàn toàn với vai diễn nổi tiếng trước đây của anh trong Thế giới hôn nhân (The World of the Married).

Park Hae Joon trong Thế giới hôn nhân bị ghét vì ngoại tình, hèn hạ.

Trong bộ phim năm 2020, Park Hae Joon đảm nhận vai Lee Tae Oh, người chồng không chung thủy, thiếu bản lĩnh. Thế giới hôn nhân gây tiếng vang toàn châu Á khiến tài tử họ Park bị gắn liền với biệt danh “kẻ ngoại tình quốc dân”.

Với Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, anh thủ vai Yang Gwan Sik trung niên (Park Bo Gum đóng nhân vật lúc còn trẻ), người đàn ông chăm chỉ, người chồng hết mực yêu thương vợ và người cha giàu đức hy sinh.

Hình ảnh người đàn ông cao lớn với dáng đi khập khiễng và gương mặt nám sạm phản ánh cuộc đời sương gió, vất vả nhưng luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con dễ dàng chinh phục lòng người, kể cả khán giả khó tính nhất.

Đây cũng là nhân vật gây tiếc nuối nhất phim khi trải qua một đời long đong, đến khi gặt hái được chút trái ngọt lại mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Những khoảnh khắc cuối cùng của Gwan Sik bên vợ con khiến khán giả khóc hết nước mắt.

Màn thể hiện xuất sắc giúp Park Hae Joon thành công rũ bỏ hình tượng tệ hại trước đây để trở thành “nam chính lãng mạn quốc dân".

Anh Park chia sẻ bản thân cùng cười và khóc với khán giả khi trải nghiệm câu chuyện của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, đồng thời nói thêm việc khắc họa hình ảnh Gwan Sik tận tụy khó khăn hơn so với vai diễn người chồng ngoại tình.

"Việc vào vai nhân vật vô liêm sỉ, ngoại tình có sự hồi hộp và giải tỏa cảm xúc nhất định vì nó cho phép tôi diễn một điều mà tôi không làm trong đời thực. Tuy nhiên, vào vai Gwan Sik đòi hỏi nhiều hơn vì tôi phải liên tục suy ngẫm về bản thân và rút ra những điểm tương đồng với cuộc sống của chính mình", anh nói với The Korea Times vào ngày 1/4.

Trong Khi cuộc đời cho bạn quả Quýt, anh được yêu mến với hình tượng người chồng quốc dân.

Nam diễn viên sinh năm 1976 chia sẻ trong quá trình quay phim, đôi lúc anh cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về cuộc sống gia đình mình. Anh tự hỏi bản thân có xứng đáng để hóa thân vào một nhân vật như vậy không.

“Sau khi quay xong, tôi về nhà và nhìn vợ mình, quyết tâm đối xử với cô ấy tốt hơn. Vai diễn này trở thành bước ngoặt trong cuộc sống thực của tôi, truyền cảm hứng cho tôi thay đổi và trưởng thành cùng nhân vật", anh cho biết.

Ngoài đời, Park Hae Joon cũng được nhớ đến là hình mẫu người đàn ông của gia đình. Anh gặp vợ hiện tại là Oh Yoo Jin, kém anh 5 tuổi, từ năm 2003 thông qua công việc diễn viên kịch nói. Họ hẹn hò 7 năm trước khi chính thức nên vợ, thành chồng vào năm 2010. Hai người có với nhau 2 con trai.

Park Hae Joon chưa bao giờ che giấu chuyện kết hôn, còn công khai khen vợ với báo chí. Anh từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một năm để có thời gian chăm lo cuộc sống gia đình và hỗ trợ cho công việc của vợ.

Đằng sau bộ phim hơn 40 triệu USD

Một trong những phân cảnh thách thức nhất đối với anh là khi Gwan Sik mắc bệnh ung thư, phải hóa trị trong bệnh viện. Để thể hiện rõ vẻ ngoài gầy yếu, anh giảm 7-8 kg trong một tuần bằng phương pháp tương tự như cách võ sĩ giảm cân trước các trận đấu.

"Tôi chuẩn bị cho những cảnh quay này trong hơn hai tuần. Trong tuần đầu tiên, tôi uống 3 lít nước mỗi ngày, sau đó giảm xuống còn 500 ml mỗi ngày trong tuần tiếp theo. Tôi cũng tắm nửa người và tập các bài tập tim mạch để loại bỏ lượng nước ra khỏi cơ thể. Vào ngày quay phim, tôi không uống nước từ ngày hôm trước, khiến bản thân kiệt sức hoàn toàn. Tôi không còn sức lực trong ánh mắt. Vì phải quay ba cảnh ở bệnh viện, tôi đã yêu cầu đạo diễn quay tất cả trong một ngày và chúng tôi đã xoay xở được", anh kể.

Park Hae Joon thể hiện thành công vai một người đàn ông kham khổ nhưng vững chãi.

Nam diễn viên cũng chia sẻ về cảm giác choáng ngợp khi đến trường quay lần đầu. Với kinh phí sản xuất vượt quá 60 tỷ won ( 41 triệu USD ), bộ phim tái hiện toàn bộ ngôi làng Jeju tại phim trường ở Andong, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc.

"Về cơ bản, họ xây dựng cả một ngôi làng. Họ thậm chí còn tạo ra một bến cảng để có thể quay cận cảnh những chiếc thuyền đánh cá. Khi mới đến đó, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Tôi tự hỏi làm thế nào họ có thể làm được điều đó. Ngay cả những chi tiết nhỏ như đạo cụ trong siêu thị hay đồ đạc trong mỗi phòng và ngôi nhà đều được chế tác với sự cẩn thận và chính xác như vậy", anh làm rõ.

Anh tiết lộ thêm cảnh quay cận cảnh thuyền và khoảnh khắc bình minh trên mặt nước hầu hết đều được tạo ra bằng đồ họa máy tính.

"Tôi có chút e ngại khi tiết lộ điều này vì nó có thể phá vỡ cảm giác ngạc nhiên của người xem. Nhưng thực tế trên phim trường là một vũng nước, máy thổi gió mạnh và cần cẩu liên tục làm rung chuyển con tàu. Sau đó, khi cần cẩu dừng lại và con tàu vẫn lắc lư, chúng tôi phải truyền tải lời thoại của mình. Đó là một môi trường hỗn loạn đến mức ngay cả một chút mất tập trung cũng có thể phá hỏng mọi thứ", anh nói.

Bất chấp những đòi hỏi về thể chất và cảm xúc của vai diễn, anh Park cho biết điều khiến anh bị thu hút không phải bởi nhân vật, mà là toàn bộ câu chuyện - được viết bởi biên kịch nổi tiếng Lim Sang Choon, nổi tiếng với lối kể chuyện sâu sắc về con người.

"Lời văn của biên kịch đẹp đến nỗi tôi không thể hiểu hết được. Tôi kinh ngạc trước cách đối thoại hoàn hảo đến từng khoảnh khắc. Đạo diễn cũng ấn tượng không kém. Khi chứng kiến ​​nỗ lực đằng sau mỗi cảnh quay, tôi nhận ra họ dành nhiều tâm huyết như thế nào cho quá trình sản xuất. Thật đáng mừng và cảm kích khi khán giả tiếp tục khám phá và trân trọng những chi tiết này", nam diễn viên trải lòng.