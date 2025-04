Kim Soo Hyun khó cầm cự

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin công ty của Kim Soo Hyun đang khó khăn, thậm chí sắp cắt giảm nhân sự, tái cơ cấu bộ máy.

Ngày 2/4, phía Kim Soo Hyun tiếp tục lên tiếng trước những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron, mạnh mẽ bác bỏ các nội dung kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero công bố những ngày qua. LKB & Partners, công ty luật đại diện cho nam diễn viên khẳng định mọi thông tin về việc anh hẹn hò Kim Sae Ron từ khi cô còn vị thành niên là “hoàn toàn sai sự thật”.

Kim Soo Hyun tiếp tục phản bác

LKB & Partners cho biết Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Kim Se Ui - người điều hành Garosero - vào 1/4, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Trừng phạt Hành vi Theo dõi. “Garosero đã liên tục phát tán ảnh, video về Kim Soo Hyun cùng thư từ, tin nhắn cá nhân mà không có sự đồng ý. Cách duy nhất để chấm dứt hành vi ‘phá hoại’ này là điều tra và xử phạt nghiêm khắc”, phía luật sư nhấn mạnh.

Động thái này diễn ra sau khi Garosero tung hàng loạt nội dung từ 10/3 đến 31/3, cáo buộc Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron từ năm 2015, khi cô mới 15 tuổi.

Kim Soo Hyun tiếp tục phủ nhận các cáo buộc liên quan tới Kim Sae Ron do Garosero tung ra. Ảnh: MBC.

Trước đó, ngày 31/3, Garosero đăng video tuyên bố Kim Soo Hyun từng đến nhà Kim Sae Ron năm 2018, ăn gà hầm và uống soju. Kênh này còn công bố cảnh nam diễn viên cầm máy quay, ghi lại khoảnh khắc Kim Sae Ron ngủ trên giường, cùng một đoạn phim cho thấy người đàn ông được cho là Kim Soo Hyun hát The One and Only You qua máy karaoke vào sáng sớm 21/6/2018.

Kim Se Ui tiết lộ: “Khi Kim Soo Hyun tổ chức họp báo, gia đình Kim Sae Ron nghĩ anh ấy sẽ xin lỗi chân thành. Do đó, họ đồng ý không công bố thêm nội dung nào. Nhưng tôi từ chối thỏa hiệp”. Kim Se Ui còn khẳng định đã tgiữ 5 điện thoại và 4 laptop của Kim Sae Ron, đồng thời tung thêm ảnh hai người tại khu trượt tuyết và một bức ảnh chụp tháng 12/2015.

Về những nội dung trên, phía Kim Soo Hyun tiếp tục nhấn mạnh: “Tất cả là bịa đặt”. Phía Kim Soo Hyun không chỉ phủ nhận cáo buộc mà còn cho rằng các “bằng chứng” của Garosero thiếu cơ sở xác thực. Họ nhấn mạnh mối quan hệ giữa anh và Kim Sae Ron chỉ bắt đầu từ năm 2019, khi cô đã đủ tuổi trưởng thành theo luật Hàn Quốc (16 tuổi), và kết thúc sau khoảng một năm.

Liên quan đến video Kim Soo Hyun uống rượu với Kim Sae Ron, phía nam diễn viên cho biết nó được quay vào tháng 6/2028 tại nơi ở của ngôi sao sinh năm 1988. Thời điểm đó, Kim Soo Hyun có kỳ nghỉ giữa lúc nhập ngũ và trở về nhà. Kim Sae Ron đã tới thăm. Nhưng khi đó, họ chỉ là bạn bè và gia đình Kim Soo Hyun cũng ở đó.

Về thông tin hai ngôi sao đi trượt tuyết, phía Kim Soo Hyun cho biết đó là chuyến đi của cả công ty. Không chỉ 2 ngôi sao mà các nhân viên của Gold Medalist cũng có mặt.

Tiếp đó, về hình ảnh thơm má, một trong số đó được Kim Sae Ron đăng lên trang cá nhân vào tháng 3/2024, phía Kim Soo Hyun khẳng định chúng được chụp năm 2019, khi cả hai đã thành niên.

Với ảnh Kim Soo Hyun chụp Kim Sae Ron khi đang ngủ, theo nam diễn viên, hình này được chụp ngày 14/12/2019. Thời điểm đó, Kim Sae Ron học đại học năm nhất. Kim Soo Hyun giải thích thêm về video nam diễn viên quay ma nơ canh mặc bikini ở Paris rồi gửi cho Kim Sae Ron. Nam diễn viên cho biết video được gửi năm 2019, khi Kim Sae Ron 20 tuổi (theo cách tính tuổi Hàn Quốc).

Gold Medalist lao đao tài chính

Ngày 1/4, Newsen đưa tin Gold Medalist – công ty quản lý của Kim Soo Hyun – đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, xuất phát từ những tranh cãi liên quan đến đời tư của nam diễn viên. Từng là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, Kim Soo Hyun giờ đây chứng kiến sự nghiệp và công ty quản lý rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Theo một chuyên gia nắm rõ nội tình Gold Medalist, công ty từng duy trì khoản thặng dư 2-3 tỷ won trong tài khoản ngân hàng. “Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Số dư dường như đã cạn vì phải hoàn lại phí quảng cáo, hủy sự kiện và gánh chi phí vận hành cố định”, ông tiết lộ. Một nguồn tin từ ngành tài chính còn cho biết Gold Medalist đang ráo riết tìm kiếm đầu tư bên ngoài, với ước tính cần khoảng 6 tỷ won để cầm cự trước buổi họp báo 31/3.

“Họ thậm chí đã dừng hợp đồng với công ty vệ sinh thuê ngoài. Sắp tới, có thể sẽ cắt giảm nhân sự và tái cấu trúc nội bộ”, nguồn tin nói.

Kim Soo Hyun bật khóc trong họp báo. Ảnh: Yonhap News.

Trước scandal, Kim Soo Hyun là gương mặt đại diện cho 16 thương hiệu lớn như Prada, Eider, Jo Malone London, với mức thù lao mỗi hợp đồng dao động từ 700 triệu đến 1 tỷ won/năm. Tuy nhiên, sau tranh cãi, các nhãn hàng như Prada, Eider, K2 Korea, Shabu Old Day, Tour les Jours và Homeplus đã chấm dứt hoặc không gia hạn hợp đồng.

Tổng giá trị hợp đồng quảng cáo của anh ước tính vượt 22 tỷ won. Dù số tiền đặt cọc cụ thể không được công bố, các hợp đồng thường có điều khoản phạt gấp 2-3 lần thù lao nếu nghệ sĩ gây tranh cãi. Bê bối thời gian qua đẩy Kim Soo Hyun vào nguy cơ bồi thường hàng chục tỷ won.

Không chỉ mất hợp đồng quảng cáo, Kim Soo Hyun còn bị cắt khỏi chương trình giải trí Good Day. Dự án phim Knock Off của Disney+, vốn có kinh phí 60 tỷ won và dự kiến ra mắt phần 1 vào tháng 5, cũng bị hoãn vô thời hạn. Giới truyền thông nhận định nếu Disney+ khởi kiện đòi bồi thường, số tiền phạt có thể từ 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won. Với doanh thu hàng năm chỉ khoảng 10 tỷ won (theo báo cáo kiểm toán 2023), Gold Medalist khó lòng gánh nổi khoản phạt khổng lồ này.

Tại họp báo ngày 31/3, Kim Soo Hyun bật khóc chia sẻ: “Tôi không thể đứng nhìn gia đình và nhân viên công ty chịu đựng thêm vì mình”. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng đây không chỉ là nỗ lực bác bỏ cáo buộc từ gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron, mà còn là nước đi cuối cùng để cứu Gold Medalist khỏi bờ vực phá sản. Tuy nhiên, với tình hình tài chính hiện tại, tương lai của cả Kim Soo Hyun lẫn công ty vẫn là một dấu hỏi lớn.