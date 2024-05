Roy Keane thừa nhận sai lầm về Fernandes

Cựu danh thủ Man Utd thừa nhận bản thân đánh giá sai về Fernandes trên ITV Sport: “Tôi đã chỉ trích Bruno trong nhiều năm và tôi thấy rất vui khi cậu ấy chứng minh được những nhận định của tôi là sai. Màn trình diễn và khả năng lãnh đạo của cậu ấy trong trận đấu vừa qua (chung kết FA Cup - PV) rất xuất sắc”.

Theo Goal, Fernandes đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch FA Cup của Manchester United. Ở đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha có pha kiến ​​tạo tinh tế cho Kobbie Mainoo ghi bàn. MU cũng đánh bại kình địch cùng thành phố với tỷ số 2-1 và giành chức vô địch FA Cup sau 8 năm chờ đợi.

“Manchester City không chơi tốt ở trận đấu vừa qua nhưng Manchester United thi đấu kiên trì và họ đã thắng. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Wembley chỉ vui đối với những người chiến thắng mà thôi”, Keane chia sẻ thêm.

Trong một mùa giải đáng thất vọng, Fernandes là một trong những ngôi sao hiếm hoi của “Quỷ đỏ” duy trì phong độ ổn định. Tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi 15 bàn thắng và có 12 đường kiến ​​tạo trên mọi đấu trường.

Đồng thời, Bruno Fernandes được trao tặng giải thưởng Sir Matt Busby mùa giải 2023/24 (Giải thưởng cho cầu thủ MU thi đấu xuất sắc mùa giải). Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp tiền vệ người Bồ Đào Nha giành được giải thưởng này sau khi cập bến MU từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020.

