Garnacho và Mainoo - tương lai bắt đầu từ hôm nay

Theo OptaJoe, Garnacho và Mainoo tạo nên lịch sử khi trở thành hai cầu thủ tuổi teen đầu tiên cùng ghi bàn trong trận chung kết FA Cup sau 20 năm. Hai bàn thắng của họ giúp MU đánh bại Man City với tỷ số 2-1, theo đó vớt vát lại một mùa giải thảm họa.

Đồng thời, Garnacho và Mainoo cũng cho thấy HLV Ten Hag không đặt niềm tin sai người. Cặp đôi này tiến bộ từng ngày và bắt đầu gặt hái được những thành quả đầu tiên cùng “Quỷ đỏ”.

Garnacho được đưa lên đội một ngay khi HLV Ten Hag lên nắm quyền tại sân Old Trafford. Tiền đạo người Argentina cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí chính thức bằng chính tài năng của mình bên cạnh Antony hay Marcus Rashford.

Garnacho có lối chơi tốc độ, sử dụng kỹ thuật để vượt qua hàng phòng ngự của đối phương. Ngoài ra, khả năng chọn vị trí của tiền đạo người Argentina cũng được đánh giá cao. Từ khi được được xếp đá ở cánh phải, Garnacho cho thấy bản thân đã khuynh đảo hành lang này của MU đến thế nào bằng kỹ thuật xuất sắc.

Thậm chí, đã có lúc Garnacho được trang Goal đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất của MU ở mùa giải 2023/24. Mùa này, Garnacho có 10 bàn, 5 kiến tạo sau 50 trận trên mọi đấu trường. Một thống kê đáng kinh ngạc với cầu thủ sinh năm 2004.

Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Man City hôm 25/5 cho thấy những tố chất của một tiền đạo ở cầu thủ 19 tuổi. Khả năng bứt tốc và tận dụng sai lầm của đối thủ là thứ giúp Garnacho chớp cơ hội sau sai lầm của Josko Gvardiol và Stefan Ortega ở phút 30 trên sân Wembley.

Bàn thắng của số 17 giúp MU chơi bóng tự tin hơn trước nhà vô địch Premier League. Thậm chí, Garnacho còn có thể tạo ra nhiều điều đặc biệt nếu tận dụng được các cơ hội do đồng đội tạo ra.

Goal dành lời khen tới bộ đôi tài năng trẻ của MU: “Để có được chiến thắng này, Manchester United cần cảm ơn hai chàng trai trẻ Garnacho và Mainoo. Họ chơi với tinh thần không sợ hãi. Ten Hag huấn luyện họ rất tốt”.

Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột của hàng tiền vệ bị chấn thương hay không có phong độ tốt, Mainoo được Ten Hag tin tưởng trao suất đá chính ở đội một. Tiền vệ người Anh tận dụng cơ hội có được và không làm ông thầy người Hà Lan phải thất vọng.

Số 37 thể hiện một lối chơi điềm tĩnh và trưởng thành đến kinh ngạc dù chỉ mới 19 tuổi. Màn trình diễn ấn tượng ở CLB giúp Mainoo có lần đầu ra mắt trong màu áo "Tam sư" và cơ hội ra sân tại EURO 2024.

Trở lại với trận đấu với Man City, Mainoo là nhân tố quan trọng giúp MU vượt qua Man City giành FA Cup cùng tấm vé dự Europa League. Phút 39, pha đệm bóng tinh tế vào góc xa giúp tài năng người ANh ghi bàn nhân đôi cách biệt sau đường chuyền đẳng cấp của đội trưởng Bruno Fernandes.

Ngoài ra, tuyển thủ Anh cũng đem lại sự mạch lạc và chắc chắn cho hàng tiền vệ HLV Ten Hag xây dựng. Cầu thủ này có đến 4 lần thu hồi bóng từ chân các cầu thủ Man City. Đồng thời, anh đóng vai trò quan trọng trong những pha chuyển trạng thái nhanh của “Quỷ đỏ”. Sự khó chịu của tiền vệ trẻ khiến De Bruyne “tắt điện” và rời sân chỉ sau 56 phút có mặt tại Wembley.

Sau trận đấu, cựu tiền vệ Manchester United, Paul Scholes từ chối nhận những sự so sánh với người đàn em. Scholes bình luận trên trang cá nhân: “Đừng phí thời gian so sánh tôi với Kobbie Mainoo. Cậu ấy gấp 10 lần tôi khi ở tuổi 19”.

“Tôi thích cách cậu ấy nhận bóng, sự điềm tĩnh, khả năng quan sát và những bàn thắng trong những trận cầu lớn. Mainoo thật đặc biệt và cậu ấy chính là 'Quỷ đỏ' đích thực”, Scholes nhấn mạnh.

Cả Mainoo và Garnacho đều còn rất trẻ và có nhiều thời gian để phát triển tài năng của mình. Nhiều Manucians (CĐV MU) kỳ vọng rằng bộ đôi này sẽ là trụ cột tương lai của CLB. Tuy nhiên, cả hai vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất nếu không muốn đi vào vết xe đổ của hàng loạt sao mai khác đã từng.

