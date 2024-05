CĐV MU ca ngợi Martinez như 'thủ lĩnh thực thụ'

Phút 30 của trận chung kết FA Cup với Man City đêm 25/5 (giờ Hà Nội), Alejandro Garnacho tận dụng sai lầm của hậu vệ Josko Gvardiol và thủ thành Stefan Ortega để ghi bàn mở tỷ số cho MU.

Tiền đạo người Argentina lập tức chạy đến khu vực khán đài của các CĐV Man City để ăn mừng. Đáng nói, Garnacho còn hôn lên logo MU trên ngực áo. Điều này khiến không ít người tỏ ra khó chịu.

Martinez thấy tiền đạo trẻ dường như không giữ được đôi chân trên mặt đất. Trung vệ 26 tuổi nhanh chóng kéo Garnacho trở vào sân để tiếp tục thi đấu. Bởi lẽ, Martinez hiểu rõ rằng thời điểm này còn quá sớm để tỏ ra vui mừng. Man City sẽ dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Nhiều Manucians (CĐV MU) tỏ ra hài lòng và ca ngợi cho hành động thể hiện tố chất thủ lĩnh của trung vệ người Argentina.

“Thật thích khi thấy Martinez đẩy Garnacho trở lại trận đấu sau khi anh ấy ăn mừng! Quay lại tập trung!”, một người hâm mộ đã viết. Một tài khoản khác chia sẻ: “Điều tuyệt vời nhất là sau bàn thắng, Martinez đã bảo Garnacho hãy tiếp tục thi đấu. Đây là người lãnh đạo thực thụ”.

Không chỉ có hành động đẹp, số 6 của “Quỷ đỏ” còn có trận đấu rất hay về chuyên môn trước nhà vô địch Premier League. Màn trình diễn thuyết phục này được HLV Pep Guardiola của Man City phải dành lời khen.

Nên nhớ Martinez chỉ mới trở lại sau chấn thương và thi đấu được 66 phút trong 2 trận gần nhất của đội chủ sân Old Trafford. Nhà vô địch World Cup 2022 chỉ mới ra sân 11 lần ở Premier League mùa này do dính nhiều chấn thương khác nhau.

