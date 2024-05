Tài năng của Lisandro Martinez bị thổi phồng quá mức?

"Lisandro Martinez nằm trong top 5 trung vệ hàng đầu thế giới. Cậu ấy tạo ra sự khác biệt trong trận đấu bằng những đường chuyền xé toạc hàng thủ chúng tôi", Pep Guardiola thốt lên sau thất bại 1-2 của Man City trước Manchester United ở trận chung kết FA Cup.

Khi chiến lược gia người Tây Ban Nha dành những mỹ từ có cánh cho một cầu thủ, đó phải là nhân vật rất đặc biệt. Vậy Lisandro Martinez thật sự giỏi không? Anh đã nằm trong top 5 trung vệ hàng đầu thế giới?

Đầu tiên, người hâm mộ cần hiểu định nghĩa của một "trung vệ hàng đầu thế giới". Đó phải là một cầu thủ giỏi, người sở hữu nhiều danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Gương mặt đủ tài năng cũng như sở hữu nhiều phẩm chất để chơi được ở tất cả CLB lớn trên thế giới.

Với Lisandro Martinez, anh có chức vô địch FIFA World Cup 2022, Copa Ameria 2021 cùng tuyển Argentina. Ở sự nghiệp cấp CLB, trung vệ người Argentina từng đăng quang tại giải VĐQG Hà Lan, chinh phục thành công League Cup, FA Cup.

Với chừng ấy danh hiệu, liệu rằng điều đó đã đủ biến Lisandro Martinez thành trung vệ hàng đầu thế giới? Câu trả lời là chưa.

Bởi lẽ, dù chức vô địch danh giá nhất của ngôi sao người Argentina là World Cup, Lisandro Martinez vẫn chỉ sắm vai kép phụ ở giải đấu trên đất Qatar. "La Albiceleste" cũng đứng trên đỉnh thế giới nhờ nỗ lực phi thường đến từ sự xuất sắc của Lionel Messi và các cầu thủ trên hàng công.

Còn trong màu áo Manchester United, sự có mặt của Lisandro Martinez không giúp hàng thủ đội nhà nhảy vọt chất lượng một cách chóng mặt. Dĩ nhiên, lỗi không chỉ nầm ở cựu trung vệ Ajax, tuy nhiên người ta thường có xu hướng quy chụp vào những gì dễ thấy nhất, hơn là phân tích một cách tỉ mỉ.

Với câu hỏi Lisandro Martinez xứng đáng nằm trong top 5 trung vệ hàng đầu thế giới, câu trả lời tùy thuộc vào ý kiến mỗi người. Thế nhưng, một điều chắc chắn rằng ngôi sao người Argentina có trận đấu rất hay trước Manchester City trên sân Wembley. Anh trở thành nhân tố quan trọng dẫn lối đội nhà tới chiến thắng.

Pep đã đúng khi nói Lisandro Martinez tạo ra sự khác biệt cho Manchester United. Trung vệ người Argentina là cầu thủ giỏi, có lối chơi hung hãn nhưng chính khả năng cầm bóng mới giúp anh sắm vai mảnh ghép không thể thiếu trong cách triển khai bóng của "Quỷ đỏ".

Trước Pep Guardiola, HLV David Moyes của West Ham từng thừa nhận rằng Lisandro Martinez giúp Manchester United có được "sự bình tĩnh hơn" khi cầm bóng triển khai lối chơi.

"Manchester United chơi tốt hơn khi có Casemiro và Lisandro Martinez. Họ tạo ra sự khác biệt rất lớn cho đội. Casemiro có mặt ở mọi điểm nóng, xuất hiện đúng thời điểm. Martinez giúp Manchester United bình tĩnh hơn khi cầm bóng", HLV người Scotland chia sẻ sau thất bại 0-3 hôm 4-2.

Trên sân Wembley hôm 25/5, Lisandro Martinez phát huy tất cả phẩm chất hay nhất. Một trung vệ cầm bóng giỏi, đạt tỷ lệ chuyền chính xác tới 90%. Người có 5 pha giải vây, 1 tình huống đánh chặn.

Đầu trận, cựu trung vệ Ajax xử lý ma mãnh trong pha tranh chấp với Erling Haaland. Chỉ với cái đẩy người nhẹ, Lisandro Martinez khiến tiền đạo của Man City không thể dứt điểm. Suốt 73 phút thi đấu, trung vệ 26 tuổi người Argentina góp phần khóa chặt Haaland bằng sự lăn xả và quyết liệt ở khả năng tắc bóng.

Như Pep đã nói, Lisandro Martinez có thể tung ra những đường chuyền phát động tấn công ra phía sau lưng hàng thủ đối phương. Chiêu bài này cho thấy sự hiệu quả và nếu Marcus Rashford tỏ ra sắc bén hơn, Manchester United đã có thể ghi bàn từ cách triển khai bóng ở hàng thủ.

Trong năm thứ hai khoác áo Manchester United, mọi thứ không suôn sẻ với Lisandro Martinez. Anh dính ba chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu 138 ngày, vắng mặt 36 trận. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của "Quỷ đỏ", khiến họ bật bãi khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, Lisandro Martinez trở lại đúng lúc Manchester United cần nhất, đó là trận chung kết FA Cup. Tại Wembley, màn trình diễn trong hơn 73 phút của trung vệ người Argentina được kết luận bằng nhận xét của Pep. Một sự thừa nhận xứng đáng cho những gì cầu thủ này thể hiện.

