Rosé táo bạo

Sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment, Rosé gia nhập The Black Label, công ty giải trí được thành lập năm 2016 bởi Teddy. Đây là công ty con, trực thuộc YG Entertainment đồng thời quản lý Taeyang, ca sĩ solo Jeon Somi, Zion.T và diễn viên Park Bo Gum. Ảnh: Grandistudio.

Thời gian qua, vấn đề ngoại hình của Rosé cũng gây bàn luận. Qua các hình ảnh nữ ca sĩ đăng trên trang cá nhân, người hâm mộ lo lắng cô giảm cân nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, những hình ảnh được thành viên BlackPink đăng vào đầu tháng 8 gây ra phản ứng khác nhau từ người hâm mộ. Không ít khán giả cho rằng cô trông khác lạ và dường như đã phẫu thuật cắt mí mắt. Tuy nhiên, trong loạt hình gần đây, Rosé chứng minh cô không chỉnh sửa gương mặt. Mọi sự thay đổi có thể đến từ cách trang điểm, góc chụp hình. Ảnh: Grandistudio.

Những cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.