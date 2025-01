Rooney có việc mới

Wayne Rooney sang Dubai chỉ một tuần sau khi bị Plymouth Argyle sa thải.

Rooney sang Dubai làm việc. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, Rooney nhanh chóng tìm được công việc mới chỉ vài ngày sau khi bị sa thải. Anh sẽ đảm nhận vai trò điều hành một trường bóng đá cho những đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có.

Cựu ngôi sao Manchester United sẽ có mặt tại một khách sạn sang trọng ở Dubai vào giữa tháng 2 để dẫn dắt các buổi "Train With Wayne". Đây là một sự thay đổi thú vị cả về cường độ công việc lẫn khí hậu đối với "Gã Shrek".

Vợ Coleen cùng 4 con trai cũng sẽ theo chân Rooney tới Trung Đông. Thời tiết tại Dubai dự kiến khoảng 25 độ C, ấm áp hơn nhiều so với mức trung bình 6 độ C ở Anh. "Công việc mới của Rooney tương đối hấp dẫn", Daily Mail viết.

Rooney sẽ tổ chức các buổi tập tại khách sạn Jumeirah Beach với một chương trình được thiết kế dành cho gia đình 4 người, bao gồm khóa học huấn luyện nhưng không gồm vé máy bay, có giá thấp nhất khoảng 7.500 bảng.

Một nguồn tin cho biết: “Rooney mới gần đây còn ngồi trên ghế huấn luyện ở một trong những giải đấu khó khăn nhất thế giới, giờ sắp làm một công việc khác. Thật tuyệt khi thấy Wayne vẫn đam mê truyền đạt kỹ năng cho thế hệ cầu thủ tiếp theo. Anh ấy có thể phát hiện ra người kế nhiệm mình".

Football Escapes, đơn vị tổ chức các buổi tập, khẳng định: “Buổi ra mắt của Wayne Rooney hứa hẹn sẽ mang đến chương trình huấn luyện đẳng cấp thế giới và trải nghiệm mà gia đình bạn sẽ mãi ghi nhớ".

Theo mô tả của Mirror, trong lúc các em nhỏ học bóng đá từ một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất, phụ huynh có thể thư giãn bên bãi biển, thưởng thức ẩm thực hoặc tham gia nhiều hoạt động gia đình tại khu nghỉ dưỡng.

Khách sạn Jumeirah Beach nổi bật với bờ biển cát trắng dài 1 km, tầm nhìn ra Vịnh Ả Rập cùng “bến du thuyền sang trọng” và các nhà hàng, spa đẳng cấp thế giới.

Cựu tuyển thủ Anh đều thất bại khi huấn luyện tại Derby County, DC United, Birmingham City và mới nhất Plymouth. Đáng chú ý, thời gian dẫn dắt Birmingham của Rooney chỉ kéo dài vỏn vẹn 15 trận trước khi anh bị sa thải vào tháng 1.

Tại Plymouth, Rooney được bổ nhiệm dẫn dắt đội từ đầu mùa 2024/25. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Plymouth đứng cuối bảng xếp hạng Championship, chỉ giành được 20 điểm sau 25 trận đấu.