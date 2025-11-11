Rooney chỉ ra bản hợp đồng của mùa giải

Granit Xhaka đang sống trong quãng thời gian hạnh phúc nhất sự nghiệp.

Rooney cho rằng Xhaka là "bản hợp đồng của mùa giải".

Ở tuổi 33, Xhaka trở lại Premier League, không phải trong màu áo một đại gia, mà là tân binh Sunderland. Nhưng chính nơi tưởng như khiêm tốn ấy lại đang giúp Xhaka tỏa sáng rực rỡ.

Sunderland đứng thứ tư sau 11 vòng, giành 19 điểm, và Xhaka là linh hồn trong hành trình đó. Anh đá trọn mọi phút, ghi một bàn, kiến tạo ba lần. Quan trọng hơn, Xhaka dẫn đầu đội bóng ở gần như mọi thống kê: số đường chuyền thành công, cơ hội tạo ra, tranh chấp thắng, thu hồi bóng và quãng đường di chuyển. Với 13 triệu bảng, Sunderland có được một bản hợp đồng không thể rẻ hơn cho giá trị mà Xhaka mang lại.

Cựu trung phong MU, Wayne Rooney nói thẳng: “Anh ấy có lẽ là bản hợp đồng của mùa giải”. Một lời khen xứng đáng cho cầu thủ từng bị xem là “tội đồ” tại Arsenal. Năm 2019, Xhaka từng bị tước băng đội trưởng vì phản ứng với CĐV. Nhưng anh trở lại, chơi hay dưới thời Mikel Arteta, rồi sang Leverkusen để giúp CLB này vô địch Bundesliga lần đầu tiên.

Giờ đây ở Sunderland, Xhaka là người dẫn đường. Trong tập thể trẻ trung của HLV Régis Le Bris, anh như một người cha, giữ nhịp trận đấu và tinh thần cho toàn đội. Không còn là gương mặt gây tranh cãi, Xhaka đã trở thành tấm gương về nghị lực, bản lĩnh và lòng tự trọng nghề nghiệp.

Khi Rooney gọi anh là “bản hợp đồng của mùa giải”, đó không chỉ là lời khen. Đó là sự ghi nhận dành cho một cầu thủ từng đi qua giông bão, và giờ đang sống bằng chính thứ bóng đá trưởng thành, giản dị và đáng tin nhất.