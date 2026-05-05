Rồng Nam Mỹ đi lạc được bàn giao cho cơ sở nuôi hợp pháp

Trong lúc đi làm, một người dân đã phát hiện con rồng Nam Mỹ ("tiểu khủng long”) đang đi lạc ngoài đường nên mang đến nộp cho chính quyền địa phương.

Ngày 5/5, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, vừa phối hợp với UBND phường Tiến Thành bàn giao một con rồng Nam Mỹ cho cơ sở nuôi hợp pháp để thực hiện công tác cứu hộ động vật hoang dã theo quy định.

Lực lượng chức năng bàn giao rồng Nam Mỹ cho cơ sở nuôi hợp pháp. Ảnh: K.L.

Theo đó, cá thể rồng Nam Mỹ trên được bàn giao cho cơ sở nuôi của ông Đặng Quan Dũng ở thôn Tân Điền, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ)

Theo cơ quan chức năng, cơ sở nuôi của ông Đặng Quan Dũng có mã số 43-26/B-LDG, được cấp phép cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn động vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, ông Lê Văn Hai (69 tuổi, trú khu phố 7, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) trong lúc đi làm đã phát hiện con rồng Nam Mỹ này đang đi lạc ngoài đường nên mang đến nộp cho UBND phường Tiến Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về loài động vật hoang dã này, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lập các thủ tục, hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các nhà khoa học, rồng Nam Mỹ có tên khoa học là Iguana iguana, còn gọi là Cự đà xanh hoặc Green Iguana, có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ và vùng biển Caribe.

Rồng Nam Mỹ được người dân phát hiện khi đang đi lạc ngoài đường. Ảnh: K.L.

Loài động vật này có đặc điểm sinh học và kích thước có thể đạt chiều dài từ 186 cm đến hơn 200 cm và nặng khoảng 9 kg khi trưởng thành. Loài này có vẻ ngoài hầm hố, ấn tượng giống như một loài kỳ nhông khổng lồ, thường được ví như "tiểu khủng long”.

Rồng Nam Mỹ là loài động vật nằm trong Phụ lục II của Công ước CITES, nghĩa là việc buôn bán và nuôi dưỡng cần được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Rồng Nam Mỹ không bị cấm nuôi hoàn toàn tại Việt Nam, nhưng là loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục II của Công ước CITES nên để nuôi hợp pháp, chủ sở hữu cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (hóa đơn, giấy nhập khẩu) và đăng ký với cơ quan kiểm lâm.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác cứu hộ động vật, thực hiện việc chuyển giao cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá thể động vật hoang dã bị mất nơi sinh sống tự nhiên, bị lạc, bị thương, bị bệnh để góp phần bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.