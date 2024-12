Ronaldo: 'Vinicius xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn Rodri'

Siêu sao người Bồ Đào Nha đánh giá Vinicius Junior có mùa giải thành công và xứng đáng được công nhận tài năng.

Vinicius giành danh hiệu ở Globe Soccer Awards 2024.

Rạng sáng 28/12, tiền đạo người Brazil lập cú đúp danh hiệu, gồm Quả bóng vàng và Tiền đạo hay nhất năm ở Globe Soccer Awards. Đây là năm đầu tiên Vinicius Junior giành chiến thắng ở giải thưởng này trong sự nghiệp. Đáng chú ý, anh vượt mặt thần tượng Ronaldo, dù CR7 đã dẫn đầu cuộc đua trong phần lớn thời gian bầu chọn.

Quá trình bầu chọn của Globe Soccer Awards khởi đầu từ ngày 25/11 và vừa khép lại hôm 10/12. Kết quả vòng sơ bộ hoàn toàn phụ thuộc người hâm mộ thông qua lá phiếu bình chọn. Đến vòng bầu chọn quyết định, ban tổ chức giải phân bố 80% số điểm thuộc về Hội đồng giám khảo, 20% là lựa chọn của cổ động viên. Nhiều nhân vật lừng danh góp mặt trong Hội đồng giám khảo như Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo, Marcello Lippi, Eric Abidal,...

Sau khi Vinicius được xướng tên, Cristiano Ronaldo cũng có bài phát biểu ủng hộ đàn em người Brazil: "Theo tôi, Vinicius xứng đáng giành Quả bóng vàng 2024 (của France Football). Họ trao nó cho Rodri, cậu ấy cũng xứng đáng. Nhưng Vini nên thắng giải vì cậu ấy vô địch Champions League và ghi bàn ở trận chung kết. Ở những gala trao giải, họ đều làm tương tự như vậy. Đó là lý do tôi yêu thích giải thưởng của Globe Soccer Awards. Họ rất trung thực".

Trái ngược với giải Quả bóng vàng của Globe Soccer Awards, giải Quả bóng vàng của France Football đã tạo ra tranh cãi lớn khi chọn Rodri chiến thắng, vượt mặt Vinicius. Tập thể Real Madrid, bao gồm Vinicius, đã bỏ tham dự giải khi biết tin chân sút người Brazil chỉ về nhì.

Tại giải Globe Soccer Awards 2024, tập thể Real Madrid lại bội thu danh hiệu. Carlo Ancelotti thắng giải HLV hay nhất năm, Jude Bellingham được vinh danh ở hạng mục Tiền vệ hay nhất năm và giải "Maradona Awards". Còn bản thân Real Madrid trở thành CLB hay nhất năm.

Vinicius khép lại một năm bội thu danh hiệu. Dù không đoạt Quả bóng vàng do France Football tổ chức, anh vẫn lập cú đúp danh hiệu ở Globe Soccer Awards và thắng giải Cầu thủ hay nhất năm tại FIFA The Best 2024.