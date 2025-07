Ronaldo tái xuất Tây Ban Nha

Đây là lần thứ hai liên tiếp Almeria mời Al-Nassr đá giao hữu trong giai đoạn tiền mùa giải. Năm ngoái, thầy trò HLV Joan Francesc Ferrer "Rubi" thắng đậm 3-0 nhờ công Luis Suarez, Cesar Montes và một pha phản lưới nhà của Lajami. Khi ấy, Ronaldo chỉ dự khán cùng Aymeric Laporte trên khán đài Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Lần này, CR7 được kỳ vọng ra sân, tái ngộ khán giả Tây Ban Nha - nơi anh từng làm nên tên tuổi trong màu áo Real Madrid. Trong bốn lần chạm trán Almeria trước đây, Ronaldo ghi tới bốn bàn, khẳng định duyên ghi bàn đặc biệt trước đội bóng xứ Andalusia.

Bên cạnh siêu sao người Bồ Đào Nha, Al-Nassr còn mang đến dàn hảo thủ như Marcelo Brozovic, Otavio và Sadio Mane, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jorge Jesus. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 10/8, chỉ tám ngày trước khi Almeria bước vào La Liga với trận mở màn gặp Albacete Balompié trên sân nhà (18/8, 21h30). Điểm nhấn của sự kiện còn có màn trình diễn giữa hiệp của ca sĩ nổi tiếng quê Almería – RVFV.

CLB Almeria xác nhận vé sẽ mở bán từ thứ ba tới. Khác với năm ngoái, trận đấu không còn mang tên Cúp tưởng niệm Juan Rojas. Giá vé được ấn định từ 60 euro (khu khán đài sau), 90 euro (khu ghế hạng nhất) đến 120 euro (khán đài chính). Vé VIP có giá 250 euro, còn khu vực danh dự lên tới 400 euro. Đáng chú ý, ngay cả hội viên cũng cần mua vé với mức giá ưu đãi 10 euro.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu màn tái xuất Tây Ban Nha của Ronaldo mà còn là cơ hội để Almeria phô diễn tham vọng và khởi động tinh thần trước mùa giải 2025/26 đầy thách thức.

