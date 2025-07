Cô dâu hụt của Ronaldo

Ronaldo và Irina từng được xem là một biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng thể thao và vẻ đẹp của làng giải trí trong giai đoạn 2010 đến 2015. Sự tan vỡ bất ngờ của cả hai khiến dư luận tiếc nuối.

Theo AS, Ronaldo và Irina lần đầu gặp nhau trong một chiến dịch quảng cáo thời trang vào năm 2010. Kể từ đó, họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý với những khoảnh khắc tình tứ bên nhau, từ những chuyến du lịch trên du thuyền cho đến những sự kiện lớn.

Irina cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ronaldo trong các dịp quan trọng, như lễ trao giải Quả bóng vàng, trong khi CR7 cũng nhiệt tình hỗ trợ cho sự nghiệp người mẫu của cô.

Tuy nhiên, vào đầu năm 2015, mọi thứ đột ngột thay đổi. Sự vắng mặt của Irina trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2014, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi. Chỉ vài ngày sau đó, cả hai xác nhận rằng họ chính thức chia tay.

Nhiều nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chỉ ra rằng mâu thuẫn gia đình có thể là một yếu tố chính dẫn đến sự tan vỡ này. Đặc biệt, mẹ của Ronaldo, bà Dolores, được cho là không ủng hộ mối quan hệ giữa con trai mình và Irina.

Theo A Bola, bà Dolores mong muốn Ronaldo tìm kiếm một người phụ nữ "đảm đang và ít tham vọng" hơn, trong khi Irina lại bận rộn với lịch trình dày đặc của một siêu mẫu quốc tế.

Sự vắng mặt của Irina tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Dolores vào cuối năm 2014 khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Mặc dù vậy, người đại diện của Irina sau đó phủ nhận những tin đồn này, khẳng định rằng cô luôn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Ronaldo.

Bản thân Ronaldo dường như cũng mong muốn tìm kiếm một người bạn đời không quá nổi bật và sẵn sàng chăm sóc cho gia đình. Hiện tại, bạn gái của anh, Georgina Rodriguez, có vẻ như đáp ứng đúng những tiêu chí này, cho thấy Ronaldo tìm thấy một sự cân bằng mới trong cuộc sống cá nhân.

