Ronaldo ngăn bảo vệ để chụp ảnh cùng fan

Bồ Đào Nha của Ronaldo vừa có chiến thắng 3-1 trước Ba Lan tại Nations League 2024/25, qua đó duy trì mạch toàn thắng từ đầu giải. Ngay sau khi Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, một người hâm mộ đã lao thẳng xuống sân và tiến đến gần tiền đạo của Al Nassr để xin chụp ảnh.

Thay vì tỏ thái độ khó chịu, Ronaldo đã yêu cầu đội ngũ an ninh chờ anh chụp ảnh cùng người hâm mộ quá khích này trước khi trận đấu tiếp tục diễn ra.

Trong năm nay, Ronaldo nhiều lần phải đối mặt với cảnh người hâm mộ lao xuống sân để xin chụp ảnh. Tại Euro 2024, báo chí châu Âu ghi nhận có đến 6 lần CR7 bị người hâm mộ lao xuống sân xin chụp ảnh. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không ít lần tỏ thái độ khó chịu.

Sau trận, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha ca ngợi Ronaldo: "Quan trọng là việc phải phân bổ sức cho các cầu thủ khi phải thi đấu 2 trận trong vòng 72 tiếng. Cristiano Ronaldo có màn trình diễn hoàn hảo. Chúng tôi cũng chơi tót trong hiệp một. Cả đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Martinez, Bồ Đào Nha có cơ hội giành vé sớm vào vòng tứ kết Nations League nếu đánh bại Scotland vào ngày 16/10.

Trong trận đấu với Ba Lan, Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 906 trong sự nghiệp, đồng thời là bàn thắng thứ 3 sau 3 trận từ đầu giải. Tính riêng trong năm 2024, CR7 đã ghi 34 bàn ở mọi cấp độ, thành tích ấn tượng đối với một cầu thủ đã gần 40 tuổi.

