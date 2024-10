Lamine Yamal làm CĐV lo lắng

"Lamine Yamal phải tập tễnh rời sân Enrique Roca do bị quá tải. Khả năng ra thi đấu của cầu thủ này ở trận gặp Serbia vào ngày 16/10 bỏ ngở", Relevo đưa tin. Đây là hậu quả của việc cầu thủ sinh năm 2007 liên tục chịu những pha phạm lỗi của đối thủ. Tuyển Tây Ban Nha sẽ tiến hành đánh giá tình hình chấn thương của Yamal.

Trong buổi họp báo, các phóng viên đặt câu hỏi cho HLV Luis de la Fuente về việc Yamal liên tục bị phạm lỗi. Vị thuyền trưởng của tuyển Tây Ban Nha trả lời với vẻ bình thản: "Các bạn muốn tôi phải làm gì? Yêu cầu đối phương ôm hôn cầu thủ của mình à? Tôi đã nói với cầu thủ rằng họ phải chuẩn bị tinh thần. Đối thủ sẽ làm mọi cách trong phạm vi cho phép để ngăn chặn chúng tôi".

Trước đó, CĐV Barca đã bày tỏ sự lo ngại với cường độ thi đấu của Yamal. HLV De la Futente khẳng định trách nhiệm cho cầu thủ nghỉ ngơi thuộc về Barcelona, không phải của tuyển quốc gia.

Trong 89 phút có mặt trên sân, Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ Đan Mạch bằng những pha rê dắt ở tốc độ cao. Cầu thủ 17 tuổi còn có 5 lần dứt điểm (cao nhất trên sân), 2 trong số đó đi trúng đích. Dù bỏ lỡ một cơ hội đối mặt ở phút 45, sao trẻ đang khoác áo Barcelona vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất trên sân với điểm số 7,9 ừ Footmob.

Trong ngày Yamal không thể ghi bàn, Martin Zubimendi sắm vai người hùng của Tây Ban Nha. Tiền vệ thuộc biên chế Real Sociedad ghi bàn duy nhất với cú sút từ ngoài vùng cấm. Kasper Schmeichel đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội khách.

Chiến thắng tối thiểu giúp nhà vô địch Euro 2024 chiếm ngôi đầu bảng từ tay Đan Mạch với 1 điểm nhiều hơn (7 so với 6). Nhà đương kim vô địch UEFA Nations League đứng trước cơ hội lớn để ghi danh vào vòng play-off tranh ngôi vô địch.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.