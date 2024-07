Ronaldo lên tiếng sau khi rời EURO 2024

"Chúng ta muốn nhiều hơn thế. Chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn thế. Vì bản thân chúng ta. Vì từng người trong số các bạn. Vì Bồ Đào Nha", Cristiano Ronaldo chia sẻ.

Siêu sao 39 tuổi cho biết thêm: "Chúng tôi biết ơn tất cả những gì các bạn dành cho chúng tôi và tất cả những gì chúng ta đạt được cho đến nay. Trên sân cỏ và ngoài sân cỏ, tôi tin rằng di sản này sẽ được trân trọng và tiếp tục được xây dựng. Cùng nhau".

Bài đăng của CR7 hướng đến những cổ động viên Bồ Đào Nha trong bối cảnh "Selecao châu Âu" tiếp tục thêm một lần trắng tay tại giải đấu quốc tế. Đây còn là kỳ EURO cuối cùng của một số ngôi sao Bồ Đào Nha, tiêu biểu là Ronaldo và Pepe.

Ở giải đấu trên đất Đức, Bồ Đào Nha thi đấu không quá tốt. Hai trận đấu sáng nhất của họ phải kể đến là cuộc đối đầu với CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ronaldo cũng trải qua kỳ EURO không tốt. Anh có lần đầu tiên trong sự nghiệp không ghi bàn ở một giải đấu lớn như EURO hoặc World Cup tham dự cùng Bồ Đào Nha dù đá chính ở cả 5 trận đấu.

