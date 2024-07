Nhà báo Pháp: 'Ronaldo huỷ hoại tuyển Bồ Đào Nha'

“Bồ Đào Nha có đội hình đồng đều với nhiều cá nhân xuất sắc. Song, sự góp mặt của Ronaldo khiến các tài năng khác không được trọng dụng. Đã vậy, cậu ấy còn chơi tệ. CR7 hủy hoại cả chiến dịch của đội tuyển quốc gia", chuyên gia phân tích Daniel Riolo của RMC Sports bày tỏ quan điểm.

Nhà báo người Pháp nói thêm: “Sau thành công tại EURO 2016, thật khó tin là Bồ Đào Nha chưa thể có thêm thành tích nổi bật nào khác. Ronaldo là một huyền thoại, nhưng đội tuyển như chơi với 10 người khi có cậu ấy trên sân. Cậu ấy là nguyên nhân chính ngăn cản đội bóng vươn tới vinh quang tại các giải đấu lớn".

Ronaldo đá chính cả 5 trận đấu của “Selecao" châu Âu tại EURO 2024, trong đó gồm cuộc đối đầu tuyển Georgia tại lượt cuối vòng bảng, nơi đoàn quân HLV Roberto Martinez đã chắc suất đi tiếp với vị trí nhất bảng F. Tại hai trận knock-out quan trọng gặp Slovenia tại vòng 1/8 và Pháp tại tứ kết, CR7 đều chơi trọn vẹn 120 phút.

Suất đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công Bồ Đào Nha của ngôi sao Al Nassr như bất khả xâm phạm dù anh thể hiện thiếu hiệu quả. Điều này khiến Diogo Jota hay Goncalo Ramos, những phương án trên ghế dự bị, không có đất diễn.

Ronaldo là cầu thủ thực hiện nhiều cú sút nhất giải đấu (23), nhưng không có bàn thắng nào. Không chỉ vậy, chân sút 39 tuổi còn bỏ lỡ quả penalty trong hiệp phụ trận đấu gặp Slovenia hôm 2/7. Dấu ấn duy nhất của CR7 tại EURO 2024 là 1 kiến tạo.

