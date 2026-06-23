Siêu sao Cristiano Ronaldo luôn biết cách tạo ra sự chú ý sau mỗi trận đấu.

Ronaldo làm dậy sóng mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026 vào khuya 23/6, Ronaldo lập cú đúp ấn tượng. Thống kê sau trận cho thấy CR7 tung ra tới 7 cú sút và liên tục khiến hàng thủ Uzbekistan chao đảo.

Dù bỏ lỡ không ít cơ hội, siêu sao 41 tuổi vẫn là gương mặt nổi bật nhất trên hàng công của Bồ Đào Nha nhờ khả năng xuất hiện đúng lúc và tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên, điều khiến Ronaldo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội không chỉ nằm ở cú đúp. Sau khi trận đấu khép lại, Ronaldo hướng về máy quay và nói thẳng: “Tôi đã trở lại”.

Phát biểu ngắn nhưng mạnh mẽ của đội trưởng Bồ Đào Nha lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt chia sẻ lại hình ảnh, video cùng hàng loạt bình luận sôi nổi.

Không ít CĐV xem đây là lời đáp trả đanh thép của Ronaldo dành cho những chỉ trích mà anh phải nhận trong thời gian qua, đặc biệt sau màn ra quân chưa như kỳ vọng của tuyển Bồ Đào Nha. Ngoài ra, những sự so sánh với Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Erling Haaland cũng tạo ra áp lực lớn cho CR7.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn thể hiện khát khao lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia, như thể muốn chứng minh rằng anh chưa hề rời khỏi sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Bồ Đào Nha có hàng tiền vệ rất mạnh nhưng chưa đủ Sở hữu những cái tên đẳng cấp nơi tuyến giữa nhưng vì sao Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không được đánh giá như một ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026?