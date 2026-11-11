Ronaldo được tiến cử trở lại dẫn dắt MU

Cựu HLV thể lực Michael Clegg tin rằng Cristiano Ronaldo có thể trở lại MU trên cương vị HLV trưởng hoặc chủ sở hữu CLB sau khi giải nghệ.

Ronaldo được cựu HLV thể lực MU đánh giá có tiềm năng trở thành một nhà cầm quân xuất sắc.

Theo A Bola, Michael Clegg, người từng làm việc cùng Ronaldo trong giai đoạn đầu tại Manchester United, đánh giá siêu sao người Bồ Đào Nha có đầy đủ phẩm chất để trở thành một HLV xuất sắc.

"Tôi nghĩ Ronaldo muốn thử sức với công việc huấn luyện. Cậu ấy từng làm việc với nhiều HLV, chứng kiến cả những người giỏi lẫn những người kém. Ronaldo hiểu rõ ưu, nhược điểm của họ", Clegg chia sẻ với Manchester Evening News.

Cựu HLV thể lực MU tin rằng khả năng quan sát và tinh thần cầu tiến sẽ giúp Ronaldo thành công nếu chuyển sang nghiệp cầm quân. Ông thậm chí cho rằng CR7 có thể trở lại Old Trafford trong một vai trò quyền lực hơn thời còn thi đấu.

"Tôi nghĩ Ronaldo sẽ rất thích trở thành HLV hoặc chủ sở hữu MU. Cậu ấy có tư duy cởi mở, biết lắng nghe và hiểu rõ những gì diễn ra xung quanh", Clegg nhận định.

Clegg từng làm việc tại MU từ năm 2000 đến 2011. Ông nhớ Ronaldo luôn có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp, kể cả khi mới 18 tuổi. Ngay từ những ngày đầu đến Old Trafford, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đặt mục tiêu vượt qua Ryan Giggs về sự chăm chỉ trong phòng tập.

Thông tin xuất hiện giữa lúc MU trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sau 10 vòng Premier League 2026/27, đội bóng của Michael Carrick đứng thứ 18 với 8 điểm. Tương lai nhà cầm quân người Anh bị đặt dấu hỏi, trong khi Mauricio Pochettino nổi lên như ứng viên thay thế.

Dù vậy, khả năng Ronaldo tiếp quản MU hiện chỉ là quan điểm cá nhân của Clegg. CLB chưa có động thái tiếp cận cựu tiền đạo của mình.

Bản thân Ronaldo từng nhiều lần khẳng định không muốn làm HLV. Trong cuộc phỏng vấn với Canal 11 hồi tháng 2/2025, anh bày tỏ mong muốn sở hữu một hoặc nhiều CLB bóng đá thay vì trực tiếp chỉ đạo chiến thuật.

Sau khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha ngày 5/11, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu cho Al Nassr và theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.