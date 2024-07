Trả lời Tri thức - Znews, HLV Miguel Santos, người đang dẫn dắt đội nữ SC Braga (Bồ Đào Nha) và có bằng Pro của UEFA, cho rằng Ronaldo ở tuổi 39 vẫn có khả năng tạo khác biệt. Theo chiến lược gia 40 tuổi, "Selecao" châu Âu nên tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút Al Nassr tại trận tứ kết gặp tuyển Pháp, bất chấp những sai lầm của cầu thủ này trong cuộc đối đầu Slovenia tại vòng 16 đội.

- Ronaldo là tâm điểm của Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của cầu thủ này?

- Ronaldo không thường bỏ lỡ penalty nhưng đôi khi điều đó vẫn xảy ra. Sau trận, khi trả lời phỏng vấn, cậu ấy nói rằng mình hiếm khi đá hỏng trên chấm 11m trong nhiều năm qua, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng trường hợp này không có khả năng xảy ra.

Hơn nữa, cú dứt điểm của Ronaldo không thành công phần lớn do thủ môn đối phương (Jan Oblak - PV) đổ người quá hay. Pha sút penalty của cậu ấy được thực hiện tốt, nhưng Oblak lại cản phá xuất thần.

Ronaldo không nản chí hay tỏ ra sợ hãi sau đó. Cậu ấy can đảm lãnh cú sút đầu tiên trên loạt luân lưu. Có thể thấy rằng CR7 thành công rất nhiều, thất bại cũng không ít. Nhưng cậu ấy không bao giờ sợ hãi và trốn tránh.

Tuyển Bồ Đào Nha vào tứ kết, nơi họ đụng độ Pháp. Đó là trận cầu hấp dẫn. “Selecao” châu Âu chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu này. Cả đội trông rất đoàn kết. Tất cả cầu thủ đều có chung mục tiêu, và tinh thần chiến thắng, và Ronaldo không phải ngoại lệ.

Ronaldo vẫn sẽ vào sân với tâm thế lạc quan và tràn đầy tự tin như thường lệ. Các CĐV Bồ Đào Nha mong chờ đội bóng trình diễn tốt hơn ở trận đấu này so với cuộc đối đầu Slovenia tại vòng 16 đội. Mong rằng chúng tôi thắng Pháp để vào bán kết.

- Tuyển Bồ Đào Nha dường như quá ưu ái Ronaldo. Tuy nhiên, CR7 chưa ghi bàn thắng nào tại EURO 2024. Đã tới lúc thừa nhận Ronaldo hết thời?

- Theo tôi, Ronaldo chưa hết thời. Cậu ấy vẫn là cầu thủ giỏi. Có thể Ronaldo không còn hay như lúc 20, 30 tuổi. Song, những phẩm chất của cậu ấy trong vòng cấm vẫn còn giá trị, khả năng dứt điểm của cậu ấy vẫn sắc bén. Với Bồ Đào Nha, việc có Ronaldo trong đội là điều đáng mừng.

Đúng là CR7 chưa ghi bàn nào tại giải đấu, nhưng cậu ấy biết tạo khoảng trống cho đồng đội lập công. Mỗi khi Ronaldo có mặt trong vòng cấm, luôn có ít nhất 2 hậu vệ theo sát, điều này mở ra không gian để các vệ tinh xung quanh tận dụng. Hàng thủ đối phương luôn dành sự chú ý đặc biệt cho Ronaldo.

Mùa giải vừa qua tại Al Nassr, cậu ấy vẫn cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng, dù bằng cả hai chân hay đầu. Bộ kỹ năng của CR7 vẫn đang ở trình độ cao, đủ để cống hiến cho đội tuyển.

- Trừ trường hợp chấn thương, Ronaldo rất có thể sẽ đá chính trong trận tứ kết gặp tuyển Pháp. Điều này có khiến lối đá của Bồ Đào Nha trở nên dễ đoán?

- Theo những gì chứng kiến từ đầu giải, Ronaldo khả năng cao tiếp tục xuất phát từ đầu. Song, HLV Roberto Martinez có thể khiến tất cả ngạc nhiên với việc để cậu ấy trên ghế dự bị. Chúng ta không thể biết thuyền trưởng này suy tính điều gì.

Dù vậy, trong trường hợp Ronaldo thi đấu, cậu ấy không khiến lối chơi của Bồ Đào Nha dễ đoán hơn. Không chỉ CR7, đội bóng cũng có các cầu thủ khác như Goncalo Ramos hay Rafael Leao, người chơi cạnh Ronaldo trên hàng công nhưng có xu hướng dạt ra biên hơn. Những cầu thủ này rất khác nhau và sẽ tạo nên các bài đánh khác nhau.

Với sự xuất hiện của Ronaldo, các hậu vệ tuyển Pháp phải dành sự chăm sóc đặc biệt cho cậu ấy lẫn những vệ tinh xung quanh, những người có thể chiếm lĩnh khoảng trống do CR7 để lại. Hơn nữa, từ đầu giải đấu đến nay, Bồ Đào Nha đang chơi tự tin và mạch lạc với Ronaldo trong đội. Do đó, để “lão tướng” này ra sân vẫn sẽ có lợi cho cả đội.

Tôi cho rằng Ronaldo nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình ra sân từ đầu trong trận gặp tuyển Pháp. Ở Bồ Đào Nha, các CĐV hy vọng cậu ấy cùng các đồng đội sẽ có trận đấu xuất sắc và vào vòng bán kết. Để thắng Pháp, màn trình diễn của bạn phải gần như hoàn hảo.

- Nhiều CĐV cho rằng cái tôi quá lớn của Ronaldo có thể khiến đội bóng bị loại khỏi EURO 2024. Ông nghĩ sao về điều này?

-Trong cuộc đối đầu với Pháp, vai trò của Ronaldo vẫn như cũ. Cậu ấy vẫn chơi vị trí số 9, thường trực trong vòng cấm đối phương. Đôi khi CR7 sẽ lùi về để phối hợp, hay tạo khoảng trống cho các đồng đội chiếm lĩnh. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ dạt sang cánh. Nhìn chung, Ronaldo vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò quen thuộc như ở các trận đấu trước.

Tôi không cho rằng Ronaldo sẽ một tay khiến Bồ Đào Nha bị loại khỏi EURO 2024. Nếu cả đội chơi tệ, họ sẽ thua, nhưng lỗi không thuộc về một mình Ronaldo mà là tất cả thành viên trong đội. Nếu cả đội chơi tốt, và Ronaldo cũng vậy, chúng tôi sẽ đi tiếp tại giải đấu.

Thành bại trong bóng đá được định đoạt bởi tập thể chứ không phải cá nhân. Mọi sự chú ý đều dồn về Ronaldo, nhưng Bồ Đào Nha không chỉ có mỗi cậu ấy. Đội bóng này còn sở hữu nhiều ngôi sao khác như Bernardo Silva, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Ruben Dias, hay thủ môn Diogo Costa, người có màn trình diễn xuất thần ở trận gặp Slovenia tại vòng 1/8.

Sức mạnh tập thể của Bồ Đào Nha không tồi. Chúng tôi không phụ thuộc vào Ronaldo, nên tôi không tin rằng màn trình diễn cá nhân hay cái tôi của CR7 sẽ trực tiếp khiến cả đội bị loại.

- Trong khi Bồ Đào Nha có Ronaldo, Pháp sở hữu Kylian Mbappe. Ông nghĩ sao về màn đụng độ sắp tới giữa hai siêu sao này?

- Tôi cho rằng phong cách thi đấu của Ronaldo thời điểm hiện tại và Mbappe rất khác nhau. Ronaldo không còn sở hữu tốc độ và sức mạnh vượt trội như trước. Trong khi đó, Mbappe có lẽ đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Nếu tuyển Bồ Đào Nha chơi tập trung và có tổ chức ở khâu phòng ngự, chúng tôi có thể chặn đứng mọi đợt tấn công của Mbappe, và tuyển Pháp nói chung. Còn trên hàng công, nếu Ronaldo và các đồng đội thể hiện tốt, chúng tôi có thể tìm thấy khoảng trống và ghi bàn.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại tứ kết không phải cuộc chơi của riêng Ronaldo và Mbappe. Đó là cuộc đối đầu giữa hai tập thể với 11 người. Tôi thật sự mong rằng Mbappe sẽ có màn trình diễn không tốt trước Bồ Đào Nha, trong khi Ronaldo ngược lại trước hàng thủ Pháp.

Các CĐV Bồ Đào Nha mong đội tuyển giành chiến thắng. Nếu Ronaldo lập công thì càng tuyệt. Nếu cầu thủ khác ghi bàn thì vẫn tốt. Mong rằng Mbappe và các đồng đội sẽ không thể chọc thủng lưới chúng tôi.

- Xin cám ơn những chia sẻ của ông!

