Ronaldo bị ép hay được trao quyền giã từ trong danh dự?

Cristiano Ronaldo bất ngờ thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha chiều 5/11, khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ronaldo sẽ không còn khoác áo Bồ Đào Nha.

Nhưng thời điểm đưa ra quyết định, chỉ một ngày trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách triệu tập mới khiến người ta phải tin rằng siêu sao 41 tuổi bị ép nói lời chia tay trước nguy cơ bị gạt khỏi đội tuyển.

Chủ động nói lời chia tay trước khi bị gạch tên

Ở tuổi 41, sau hàng trăm lần khoác áo đội tuyển và những dấu ấn khó phai trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, anh hoàn toàn có thể chọn một thời điểm khác để khép lại sự nghiệp quốc tế. Thế nhưng, Ronaldo lại quyết định lên tiếng ngay trước thời điểm HLV trưởng công bố danh sách. Đặt trong thực tế những tháng gần đây, đây có thể là một cuộc rút lui được tính toán nhằm bảo vệ hình ảnh của chính siêu sao này.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus không còn êm đẹp. Trước đó, Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì tự ý rời trại tập trung do bất đồng với HLV. Việc FPF công khai ủng hộ HLV Jesus qua án treo giò được xem là đòn giáng mạnh vào vị thế và niềm kiêu hãnh của tiền đạo từng có tiếng nói đặc biệt trong đội tuyển.

Với một cầu thủ luôn đặt tham vọng và lòng tự tôn lên hàng đầu như Ronaldo, việc phải chấp nhận bị gạt khỏi kế hoạch của đội tuyển là điều không dễ dàng. Anh hiểu rằng vị thế của mình đã thay đổi. Những thành tích trong quá khứ, mối quan hệ hữu hảo với Jesus trước đây đã thay đổi như thói đời.

Nếu chờ đến khi Jorge Jesus công bố danh sách, Ronaldo có nguy cơ phải đối diện với một kịch bản không mong muốn. Anh tiếp tục không được triệu tập và trở thành tâm điểm của những tranh luận về việc liệu anh còn xứng đáng khoác áo đội tuyển hay không.

Khi đó, lời chia tay có thể bị nhìn nhận như một phản ứng trước quyết định của HLV, thay vì sự lựa chọn chủ động của một huyền thoại. Bởi vậy, thông báo ngày 5/11 giúp Ronaldo giữ quyền quyết định thời điểm kết thúc hành trình quốc tế, thay vì để người khác định đoạt điều đó.

Cách Ronaldo rời đội tuyển đầy cay đắng

Hay rơi vào thế bị ép phải rời tuyển?

Tuy nhiên, câu hỏi đáng chú ý hơn là tại sao Ronaldo chọn ngày 5/11, chỉ trước thời điểm công bố danh sách một ngày, thay vì tuyên bố từ một hoặc hai tuần trước?

Nếu đây là quyết định đã được chuẩn bị từ lâu, Ronaldo có nhiều cơ hội để thông báo sớm hơn, qua đó dành thời gian cho người hâm mộ và truyền thông nhìn lại hành trình 23 năm của anh. Việc lựa chọn đúng thời điểm nhạy cảm nhất khiến người ta có cơ sở đặt nghi vấn về những diễn biến phía sau hậu trường.

Một khả năng là Ronaldo và FPF đã có những trao đổi trong những ngày cuối cùng trước khi danh sách được công bố. Khi mâu thuẫn với HLV Jesus không thể hàn gắn, các bên có thể đã nhận thấy việc Ronaldo trở lại đội tuyển là không khả thi

Trong trường hợp Jesus không có ý định triệu tập Ronaldo, việc để tiền đạo này tự đưa ra quyết định chia tay có thể là ân huệ cuối cùng, là phương án ít gây tổn thương nhất cho tất cả.

Ronaldo được giữ quyền chủ động trong lời chia tay, tránh viễn cảnh một huyền thoại bị loại trong cay đắng. Trong khi đó, Jesus cũng không phải đối diện với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Ronaldo nếu công khai gạch tên một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. FPF nhờ vậy cũng tránh được một cuộc tranh cãi không cần thiết giữa biểu tượng lớn nhất của đội tuyển trong nhiều năm và ban huấn luyện hiện tại.

Suy cho cùng, chia tay đội tuyển trong tư thế chủ động vẫn là kết cục tốt nhất có thể đối với Ronaldo. Nhưng khi nhìn cách LĐBĐ Argentina tìm cách níu kéo Messi ở lại đội tuyển thì mới thấy đáng buồn, đáng thất vọng cho Ronaldo. Cay đắng.